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Заманят ли власти минчан в Смолевичи жильем по $650 за квадрат?

С 6 сентября начинается прием заявлений от минчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и желающих построить квартиру в доме в городе-спутнике Смолевичи


О подробностях рассказала Минск-Новости начальник управления  жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич

— Елена Леонидовна, в этом году в Смолевичах начнется строительство многоквартирного жилого дома № 26 по генеральному плану. Известно, что квартиры в нем предназначаются для минчан.

— Строительство указанного дома предусмотрено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства в администрациях районов Минска. Объект будет возводиться долевым способом, застройщиком определено КУП «Управление капитального строительства Миноблисполкома».

— Сколько квартир и какого типа запланировано?

— В жилом доме серии М464-У1 ОАО «МАПИД» предусмотрено строительство 192 квартир: однокомнатных — 50, двухкомнатных — 57, трехкомнатных — 82, четырехкомнатных — три. Общая площадь квартир в среднем составит: однокомнатных — 42 кв. м, двухкомнатных —  60, трехкомнатных — 75, четырехкомнатных – 100 кв. м.

Ориентировочная стоимость строительства 1 кв. метра – 1291,47 белорусского рубля (площадь квартир и стоимость квадратного метра будут уточняться).

Строительство жилого дома осуществляется без опубликования проектной декларации и предусматривает ограниченную прибыль в размере не более трех процентов от определенной в текущих ценах сметной стоимости объектов долевого строительства.

— Как будут распределяться квартиры в будущей новостройке?

— Жилые помещения в указанном доме выделены Мингорисполкомом каждой из районных администраций столицы пропорционально количеству граждан, состоящих в этом районе на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. 


—Что нужно делать претендентам на строительство жилья?

— Гражданам, изъявившим желание построить квартиру в указанном доме, необходимо обращаться с соответствующим заявлением в отдел жилищной политики районной администрации Минска по месту их пребывания на учете. Прием заявлений будет осуществляться с 6 сентября по 5 декабря 2019 года.

При формировании списка дольщиков будут учитываться дата их постановки на учет, а также наличие внеочередного права на улучшение жилищных условий.

— Предусмотрена ли государственная поддержка при возведении жилья в этом доме?

— Строительство будет осуществляться с предоставлением государственной поддержки в порядке и на условиях, определенных в Указе президента от 04.07.2017 № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», независимо от срока нахождения на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Но дольщики должны относиться к числу малообеспеченных по уровню доходов.
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