Заманят ли власти минчан в Смолевичи жильем по $650 за квадрат?





Елена Лукашевич О подробностях рассказала Минск-Новости начальник управления жилищной политики Мингорисполкома





— Елена Леонидовна, в этом году в Смолевичах начнется строительство многоквартирного жилого дома № 26 по генеральному плану. Известно, что квартиры в нем предназначаются для минчан.





— Строительство указанного дома предусмотрено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства в администрациях районов Минска. Объект будет возводиться долевым способом, застройщиком определено КУП «Управление капитального строительства Миноблисполкома».





— Сколько квартир и какого типа запланировано?





— В жилом доме серии М464-У1 ОАО «МАПИД» предусмотрено строительство 192 квартир: однокомнатных — 50, двухкомнатных — 57, трехкомнатных — 82, четырехкомнатных — три. Общая площадь квартир в среднем составит: однокомнатных — 42 кв. м, двухкомнатных — 60, трехкомнатных — 75, четырехкомнатных – 100 кв. м.





Ориентировочная стоимость строительства 1 кв. метра – 1291,47 белорусского рубля (площадь квартир и стоимость квадратного метра будут уточняться).





Строительство жилого дома осуществляется без опубликования проектной декларации и предусматривает ограниченную прибыль в размере не более трех процентов от определенной в текущих ценах сметной стоимости объектов долевого строительства.





— Как будут распределяться квартиры в будущей новостройке?





— Жилые помещения в указанном доме выделены Мингорисполкомом каждой из районных администраций столицы пропорционально количеству граждан, состоящих в этом районе на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.









—Что нужно делать претендентам на строительство жилья?





— Гражданам, изъявившим желание построить квартиру в указанном доме, необходимо обращаться с соответствующим заявлением в отдел жилищной политики районной администрации Минска по месту их пребывания на учете. Прием заявлений будет осуществляться с 6 сентября по 5 декабря 2019 года.





При формировании списка дольщиков будут учитываться дата их постановки на учет, а также наличие внеочередного права на улучшение жилищных условий.





— Предусмотрена ли государственная поддержка при возведении жилья в этом доме?





— Строительство будет осуществляться с предоставлением государственной поддержки в порядке и на условиях, определенных в Указе президента от 04.07.2017 № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», независимо от срока нахождения на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Но дольщики должны относиться к числу малообеспеченных по уровню доходов.







