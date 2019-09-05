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Доллар пошел на откат. Евро и российский рубль продолжают расти

Валютная корзина в четверг 5 сентября подорожала на 0,11% и сделала это уже восьмой раз подряд. С начала месяца значение корзины валют выросло на 0,91%.

Курс доллара снизился на 0,0056 рубля до 2,1105 BYN/USD. Доллар подешевел второй раз. Суммарно получилось всего 0,0085 BYN, а до этого за восемь последовательных повышений курс доллара рванул вверх на 0,0644 BYN до максимума за 146 дней.

Курс евро поднялся всего на 0,0022 BYN до 2,3293 BYN/EUR. Это максимальный уровень за 83 дня.

Курс российского рубля вырос ещё на 0,0113 BYN до 3,1858 BYN/100 RUB. Рубль РФ укрепляется уже седьмые торги подряд. За это время его курс подскочил на 0,0812 BYN.


Россия

За полчаса до полудня на бирже в Москве средневзвешенный курс доллара упал ещё на 45 копеек до 66,0528 BYN, а средневзвешенный курс евро снизился на 16 копеек до 72,90 BYN.
Источник: select.by
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