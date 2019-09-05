Доллар пошел на откат. Евро и российский рубль продолжают расти

Курс доллара снизился на 0,0056 рубля до 2,1105 BYN/USD. Доллар подешевел второй раз. Суммарно получилось всего 0,0085 BYN, а до этого за восемь последовательных повышений курс доллара рванул вверх на 0,0644 BYN до максимума за 146 дней.





Курс евро поднялся всего на 0,0022 BYN до 2,3293 BYN/EUR. Это максимальный уровень за 83 дня.





Курс российского рубля вырос ещё на 0,0113 BYN до 3,1858 BYN/100 RUB. Рубль РФ укрепляется уже седьмые торги подряд. За это время его курс подскочил на 0,0812 BYN.









Россия

За полчаса до полудня на бирже в Москве средневзвешенный курс доллара упал ещё на 45 копеек до 66,0528 BYN, а средневзвешенный курс евро снизился на 16 копеек до 72,90 BYN.