Такие данные приведены в подготовленном Национальным банком РБ аналитическом обозрении «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере РБ» за январь—июнь 2019 года.





Таким образом, правительству Беларуси не удается увеличивать зарплату в соответствие с ростом производительности труда.





Столь же быстро, как зарплаты, увеличиваются и общие денежные доходы населения. По данным Нацбанка, их величина в январе—мае 2019 года выросла на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 32,5 млрд. рублей.





Реальные располагаемые денежные доходы населения, то есть доходы, скорректированные на инфляцию, а также после вычета налогов, сборов и взносов, увеличились за рассматриваемый период на 7,2%.





В расчете на одного жителя Беларуси доходы в январе—мае 2019 года составили 687,2 рублей в месяц, что больше, чем в январе—мае 2018 года, на 13,9%.





Доля денежных доходов населения в белорусском ВВП в январе—мае 2019 года выросла с 62,5% до 65,4%. Это означает, что рост ВВП нашей страны, в значительной степени, обеспечивает увеличение доходов физических лиц.





Большую часть денежных доходов населения составляют оплата труда и трансферты физическим лицам в виде пенсий, пособий и стипендий, доля которых в доходах в рассматриваемом периоде выросла до 87,7% с 87,2% год назад.





В июне текущего года номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси составила 1 080,5 рублей. В реальном выражении она увеличилась за год на 6,7%. В бюджетных организациях зарплата в июне составила 848,5 рублей.









По оценке Нацбанка, в России номинальная среднемесячная начисленная заработная плата в июне, в пересчете на белорусские рубли, составила 1 606 белорусских рублей, в Казахстане 963 рубля, в Украине — 843 рубля.





При этом в реальном выражении в России и Казахстане зарплаты выросли не так значительно, как в Беларуси, в то время как в Украине — в немного большей степени.