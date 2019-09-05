Первый беларусский электробус прибыл в Ташкент
Первый беларусский электробус прибыл в Ташкент для испытаний. Он поставлен «Белкоммунмашем» в адрес городского перевозчика «Тошшахартрансхизмат». Фотоснимки беларусской машины опубликованы на странице узбекского предприятия в социальной сети.
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Электробус будут испытывать на одном маршруте, где установлены зарядные станции на конечных остановках. В ходе испытаний планируется оценить влияние жаркого климата на беларусский электробус, пишет reform.by
Планы поставок отечественных электробусов в Узбекистан обсуждались в ходе визита в Минск президента этой страны Шавката Мирзиеева.
09:55 05/09/2019