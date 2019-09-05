Первый беларусский электробус прибыл в Ташкент

Первый беларусский электробус прибыл в Ташкент для испытаний. Он поставлен «Белкоммунмашем» в адрес городского перевозчика «Тошшахартрансхизмат». Фотоснимки беларусской машины опубликованы на странице узбекского предприятия в социальной сети.

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