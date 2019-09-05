Свет клином сошелся: почему не получается диверсифицировать экспорт

Первая причина: Модель управления госсобственностью





Экономист, руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук предлагает вспомнить, кто де-факто является собственником всех активов, которые могут обеспечить развитие в этом направлении, пишет "Завтра твоей страны".





— В Беларуси построена система тотальной безответственности: когда главные решения принимаются на уровне министерств, исполкомов и госконцернов, когда чиновники, распоряжаясь чужими деньгами и активами, не в состоянии работать на перспективу, управлять рисками и думать так, как это делает частный собственник. И главное — когда государство традиционно оплачивает их ошибки и долги. Так создается, что называется, моральная угроза, — объясняет Ярослав Романчук.





Заниматься диверсификацией рынков сбыта отечественных товаров и услуг крайне сложно, если руководители предприятий, секторов экономики и ведомств заботятся, в первую очередь, о валовых показателях, формальных выполнениях цифр, а не о качестве продукции.





— У нас, возьми хоть 1995 год, хоть 2019-й, расширение частного сектора за счет приватизации и создания лучших условий стоит лишь формально. Отсюда и торможение не только по диверсификации, но и по гораздо более серьезной системной задаче – достижению 100 миллиардов долларов ВВП к 2025 году, — говорит экономист.





Эксперт считает, что в рамках существующей экономики и модели ее управления трансформировать экспорт, снижая зависимость от российского рынка, не получится.









Вторая причина: «Бедная» структура экспортной корзины





— Начинать диверсифицировать экспорт нужно с дифференциации его структуры, — подчеркивает доктор экономических наук, профессор Борис Желиба.





Но больше половины видов товаров, которые Беларусь поставляет на внешние рынки, составляют всего три товарные позиции. До трети валютной выручки дают нефть и нефтепродукты. Чуть больше десятой части – удобрения, во главе с калийными. И около 7-8% − мясомолочная продукция, которая почти вся идет на российский рынок.









— В свое время министр иностранных дел Владимир Макей предложил грамотную формулу: прийти к тому, чтобы треть товарооборота приходилась на Евросоюз, треть — на Россию и еще треть — на страны «дальней дуги», — чает Борис Желиба. — Было время, когда экспорт в страны Евросоюза увеличился. Но потом позиции восстановились: на Россию по-прежнему приходится примерно половина товарооборота, на страны ЕС идут в основном нефтепродукты, а в страны «дальней дуги», в частности в Китай, Индию и Бразилию — в основном удобрения. И эта структура никак не меняется.





Кстати, в первой половине 2019 года экспорт товаров и услуг снизился на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.





«Завоевать» новые рынки только этими товарными группами крайне сложно. Сделать это возможно через появление в экспортной корзине новых товаров и рынков.









Третья причина: Низкая конкурентоспособность отечественной продукции





Успешней конкурировать Беларусь сможет после того, как сильно поднимет технический и технологический уровень производства.





— Для этого нужны прямые иностранные инвестиции и внедрение современных технологий, которые идут с Запада, а не из России или Китая, — считает Борис Желиба.





Однако в этом направлении прогресс практически не заметен – западные инвестиции идут в основном в виде банковского капитала, а не на производство.





К примеру, Беларуси было бы выгодно увеличить долю машиностроения в экспорте. Но для этого нужны большие усилия, средства и качественно новые технологические решения.





— Общеизвестно, что на рынке любой страны пробиться трудно. А в такой сложной технической отрасли, как машиностроение, мы уже проигрываем даже по поставкам МАЗа в Россию местному КАМАЗу и другим производителям, − отмечает профессор.





Чтобы повысить конкурентоспособность отечественной продукции, эксперт считает важным сотрудничать со всеми странами, которые могут предложить современные технологии. В вопросах же привлечения инвесторов и движения в сторону диверсификации структуры и логистики экспорта не обойтись без улучшения инвестиционного климата, снижения барьеров для бизнеса, гарантий защиты частной собственности и невмешательства государства в дела предприятий.