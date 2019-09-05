В литовском МИД обсудили безопасность Белорусской АЭС

Л.Линкявичюс подчеркнул необходимость сотрудничества Беларуси с международными экспертами и выполнения рекомендаций Европейского союза (ЕС) по стресс-тестам и устранению других проблем безопасности до запуска электростанции, сообщает "Балтийский курс" со ссылкой на LETA/BNS.





"Ядерная безопасность и проблема Белорусской АЭС являются одними из главных вопросов нашей двусторонней и международной повестки дня Литвы", - сказал министр.





По его словам, не только выполнение международных обязательств в области ядерной безопасности, но и реальный прогресс в области прав человека окажут существенное влияние на развитие дальнейших отношений между Беларусью и ЕС.





"Литва и Беларусь - соседи, и для нас важны все вопросы. Как и прежде, мы будем прагматичными и поддержим те проекты или инициативы, которые принесут пользу как ЕС, так и нашим двусторонним отношениям", - сказал Линкявичюс.









Правительство Литвы утверждает, что Белорусская АЭС в Островце, расположенная всего в 50 километрах от Вильнюса, строится без соблюдения стандартов безопасности и экологии. Минск подобные обвинения отвергает.





Первый блок электростанции планируется запустить в конце этого года, а второй блок - в 2020 году.





В ходе встречи с послом Беларуси Л.Линкявичюс также обсудил возможности дальнейшего развития экономического, транспортного, образовательного, культурного и иного сотрудничества между странами.





"Литва заинтересована в увеличении числа туристов из Беларуси и в упрощении визового режима между Европейским союзом и Беларусью", - сказал министр.