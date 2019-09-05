Экс-директор МВФ станет главой Европейского центробанка
Кристин Лагард, экс-директор-распорядитель Международного валютного фонда с большой долей вероятности в середине этого месяца возглавит Европейский центробанк.
4 сентября профильный комитет Европарламента – по экономике и монетарным делам одобрил ее кандидатуру.
Пресс-служба Европарламента сообщает, что за ее кандидатуру отдали 37 голосов, 11 - вступили против и четверо воздержались.
Теперь ее кандидатура будет передана пленарному заседанию для подтверждающего голосования.
Оно, как ожидается, состоится во время сентябрьского пленарного заседания с 16 по 19 сентября.
09:08 05/09/2019