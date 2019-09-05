Экс-директор МВФ станет главой Европейского центробанка





4 сентября профильный комитет Европарламента – по экономике и монетарным делам одобрил ее кандидатуру.





Пресс-служба Европарламента сообщает, что за ее кандидатуру отдали 37 голосов, 11 - вступили против и четверо воздержались.





Теперь ее кандидатура будет передана пленарному заседанию для подтверждающего голосования.





Оно, как ожидается, состоится во время сентябрьского пленарного заседания с 16 по 19 сентября.