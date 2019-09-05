Galleria Minsk отозвала исковое заявление в отношении «Евроторга»

Из-за спора ритейлера и торгового центра магазин «Евроопт» в ТРЦ Galleria Minsk был закрыт с 23 до 27 августа. Конфликт стороны стали решать в суде. Сегодня проходит очередное судебное заседание. Судья объявила, что истец подал заявление о возвращении искового заявлении. «Евроторг» не возражает о возвращении искового заявления и не требует разбирательства дела по существу.





Так в чем же суть конфликта? В «Евроторге» утверждают, что претензии к «Евроопту» в Galleria Minsk появились в июне этого года после того, как торговый центр передали в управление российской компании Praktika Development. В юридической службе «Галереи Концепт» заявили, что спор основан исключительно на неисполнении «Евроторгом» на протяжении всего времени аренды — с даты открытия самого торгового центра в 2016 году — обязанностей в части пожарной безопасности на арендуемых площадях.









«Евроторг» также прислал в редакцию портала TUT.BY документы, подтверждающие отсутствие претензий к объекту со стороны МЧС и других органов.



