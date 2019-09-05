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Норвегию ждет нефтяной бум: найдено гигантское месторождение

Норвегию ожидает сильнейший за 40 лет бум в добыче нефти в 2020 году в связи с началом разработки гигантского месторождения Johan Sverdrup в Северном море, сообщает lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.


Johan Sverdrup открыли в 2010 году. Оно входит в пятерку крупнейших морских месторождений, когда-либо выявленных в Северном море. Его запасы оцениваются в 2,7 миллиарда баррелей, сообщает S&P Global.

Добытое на месторождении сырье начнут грузить на танкеры уже в октябре этого года. Благодаря Johan Sverdrup добыча нефти в Норвегии взлетит до самого высокого с 1980-х годов уровня, пишет агентство.


Разработка следующего по величине после Johan Sverdrup месторождения нефти в Северном море — Martin Linge — запланирована на 2020 год.

Между тем аналитики утверждают, что бум в добыче нефти в Норвегии не продлится долго, поскольку запасы сырья на старых месторождениях, которые разрабатываются еще с 1970-х годов, истощаются.
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