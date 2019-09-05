Норвегию ждет нефтяной бум: найдено гигантское месторождение





Johan Sverdrup открыли в 2010 году. Оно входит в пятерку крупнейших морских месторождений, когда-либо выявленных в Северном море. Его запасы оцениваются в 2,7 миллиарда баррелей, сообщает S&P Global.





Добытое на месторождении сырье начнут грузить на танкеры уже в октябре этого года. Благодаря Johan Sverdrup добыча нефти в Норвегии взлетит до самого высокого с 1980-х годов уровня, пишет агентство.









Разработка следующего по величине после Johan Sverdrup месторождения нефти в Северном море — Martin Linge — запланирована на 2020 год.





Между тем аналитики утверждают, что бум в добыче нефти в Норвегии не продлится долго, поскольку запасы сырья на старых месторождениях, которые разрабатываются еще с 1970-х годов, истощаются.



