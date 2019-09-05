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Белорусский завод «Юнисон» приостановил сборку электромобилей

Об этом dev.by сообщил директор ООО «Юнисон Авто» Дмитрий Шелег.

— На данный момент завод не производит электромобили. Сборка остановлена, так как завод находится в завершающей стадии реконструкции. Выпуск электромобилей возобновиться после запуска производства полного технологического цикла, включая сварку и покраску. По оптимистичным прогнозам, это произойдёт в конце года, — рассказал Дмитрий Шелег.

Он также сообщил, что в этом году заводу удалось продать на белорусском и российском рынках пробную партию (несколько десятков) собранных китайских электромобилей Zotye E200EV.


«Юнисон» сертифицировал модель Zotye E200EV в конце 2018 года. Продажи модели на внутреннем рынке стартовали в начале этого года. В этом году завод планировал сертифицировать еще две модели электромобилей — седан и среднеразмерный кроссовер. Потенциальный спрос на электромобили в Беларуси, по оценкам Дмитрия Шелега, составляет около 1,0 тыс. единиц.
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