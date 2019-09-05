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Фотофакт: в Минске появились банкоматы-обменники

БПС-Сбербанк запустил в Минске сеть банкоматов с функцией обмена валюты. Устройства позволяют как приобретать, так и сдавать иностранную валюту.


Терминалы меняют валюту по официальному курсу банка. Для этого нужно выбрать операцию и валюту, после чего – внести наличные. На экране отобразится сумма в двух валютах и размер безналичной сдачи в белорусских рублях. Последнюю можно, например, перевести на карточку, пополнить баланс мобильного телефона или перевести на благотворительный счет. После этого устройство выдаёт деньги в нужной валюте. При совершении операций банк просит учитывать минимальный номинал банкнот.

Многофункциональные устройства есть в центре Минска (отделение на Машерова, 80), у станций метро Восток (в недавно открытом «офисе будущего» на улице П. Мстиславца, 13) и Малиновка (офис на Дзержинского, 119). Инновационный банкомат также установлен в национальном аэропорту, еще один – в Кобрине, в цифровом офисе банка в ТЦ «Полесье».


«Новые устройства позволяют совершать валютно-обменные операции в любой момент, когда в этом возникнет необходимость, без привязки к графику работы отделений банка, – отметила исполнительный директор БПС-Сбербанка Елена Демиденко. – В будущем мы планируем установить такие терминалы в областных и некоторых районных центрах».
Myfin.by
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