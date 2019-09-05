Но если Беларусь найдет способы уменьшить размер госдолга, то появится возможность еще больше снизить процентные ставки в экономике. Об этом заявил заместитель начальника управления исследований Национального банка Михаил Демиденко на медиа-завтраке «Реформы на 100 миллиардов», который организовал в Минске Исследовательский центр ИПМ.





Михаил Демиденко также отметил, что темпы роста белорусской экономики потенциально будут несколько ниже в связи с тем, что минфин будет сокращать инвестиционные расходы.





«Плюс налоговый маневр, который влияет на белорусскую экономику, в течение нескольких ближайших лет на 0,3% снизит потенциальный темп роста для нашей экономики», – сказал представитель Нацбанка. Он уточнил, что, как предполагается, снижение на 0,3% будет происходить ежегодно. Если, конечно, белорусская и российская стороны не договорятся о компенсации.









«Но, похоже, пока сценарий такой, что нам придется жить без этих денег. И если мы живем без денег, то это будет влиять на потенциальный экономический рост», – добавил эксперт.