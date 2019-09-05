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Эксперт Нацбанка: рефинансируем госдолг и сможем дальше снижать процентные ставки

Российский налоговый маневр снизит темпы роста экономики Беларуси на несколько ближайших лет – на 0,3% ежегодно.

Но если Беларусь найдет способы уменьшить размер госдолга, то появится возможность еще больше снизить процентные ставки в экономике. Об этом заявил заместитель начальника управления исследований Национального банка Михаил Демиденко на медиа-завтраке «Реформы на 100 миллиардов», который организовал в Минске Исследовательский центр ИПМ.

Михаил Демиденко также отметил, что темпы роста белорусской экономики потенциально будут несколько ниже в связи с тем, что минфин будет сокращать инвестиционные расходы.

«Плюс налоговый маневр, который влияет на белорусскую экономику, в течение нескольких ближайших лет на 0,3% снизит потенциальный темп роста для нашей экономики», – сказал представитель Нацбанка. Он уточнил, что, как предполагается, снижение на 0,3% будет происходить ежегодно. Если, конечно, белорусская и российская стороны не договорятся о компенсации.


«Но, похоже, пока сценарий такой, что нам придется жить без этих денег. И если мы живем без денег, то это будет влиять на потенциальный экономический рост», – добавил эксперт.
Myfin.by
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