Rzeczpospolita: Украина вытеснила Россию с пшеничного трона

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По состоянию на конец августа Украина увеличила экспорт пшеницы в страны ЕС более чем в шесть раз в годовом исчислении. В то время как в 2018 году Украина продала 29,7 тысяч тонн в ЕС, в этом году это показатель составил 188,8 тысяч тонн. За тот же период импорт пшеницы из России в ЕС упал до 42,4 тыс. тонн, что составляет менее 10 процентов рынка. В прошлом году Россия поставляла больше всего пшеницы в страны Сообщества, что дало ей 32 процента рынка, пишет польская Rzeczpospolita.





Автор отмечает, что результаты столь значительного сокращения российского экспорта зерна могут быть отражены в ситуации, которая в настоящее время происходит с Калининградской областью, граничащей с Польшей. Там фермеры опасаются, что им негде хранить пшеницу, которую они не могут экспортировать. Все возможные склады уже полны зерна. "Зерно лежит под открытым небом, что приводит к потере качества и создает финансовые проблемы для сельхозпроизводителей", - сказала российской газете РБК Елена Зайцева из Калининградского зернового клуба, которая объединяет 60 крупнейших производителей зерна из региона. Ситуация усугубляется тем, что урожай пшеницы в этом году был рекордным в Калининградской области.





По состоянию на 26 августа Россия собрала 430 тонн зерна при том, что для внутреннего рынка необходимо 350 тысяч тонн. Еще осталось собрать 50% яровой пшеницы. За семь месяцев порты Калининградской области загрузили 348,6 тысяч тонн зерна на судна. Это 59 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.





Причиной ухудшения ситуации в Калининградской области является отказ закупать зерно на экспорт крупнейшим трейдером в регионе - компанией Sodróżestwo (на нее приходится 90% экспорта зерна из области). Она, в свою очередь, делает это не по собственной воле. Российская сельскохозяйственная инспекция - Россельхознадзор - запретила закупать пшеницу из Калининграда из-за загрязнения зерна грибком.









По мнению российских инспекторов, качество калининградской пшеницы не соответствует требованиям качества стран-импортеров российского зерна. В прошлом году Калининград больше всего экспортировал на рынки Мексики (42 процента), Африки (22 процента) и Европы. Доля области во всем российском экспорте невелика - 3,1 процента, но аналогичные проблемы с экспортом могут возникнуть и в других российских регионах.





С октября 2018 года сельскохозяйственная инспекция ужесточила контроль качества российского зерна, предназначенного для транспортировки в крупнейшие зернохранилища России - Краснодарский край и Ростовскую область.

Напомним, что по результатам 2018-2019 маркетингового года Украина экспортировала рекордные 50,4 миллиона тонн зерновых,зернобобовых и муки, что на 10,5 миллионов тонн больше, чем в 2017-2018 маркетинговом году.



