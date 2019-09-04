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Газпромбанк может профинансировать реконструкцию белорусского участка дороги из Европы в Россию

Это может стать первым проектом государственно-частного партнерства в Беларуси

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО.

Газпромбанк подал заявку на участие в проекте реконструкции автомобильной дороги М-10 от Европы до России, об этом сообщила пресс-служба банка в понедельник, пишет kp.by Срок будущего концессионного соглашения составит 20 лет, а бюджет проекта оценивается в 185 миллионов евро. Как указывается в пресс-релизе банка, реконструкция дороги станет первым проектом ГЧП (государственно-частного партнерства. - Авт.) в Беларуси.


Заявка подана совместно с Евразийским банком развития (ЕАБР), Белгазпромбанком, а также турецкой строительной компанией «Ичташ» и компанией «Поли Чанда Инжиниринг» из Китая.

По словам начальника департамента инфраструктурных продуктов и ГЧП Газпромбанка Павла Бруссера, этот проект «очень важен для дальнейшего формирования рынка ГЧП в республике. (…) Уверен, что успешный опыт банка позволит консорциуму структурировать проект на наиболее выгодных для публичного партнера условиях», - отметил он в заявлении.

Банк планирует выступить участником, старшим кредитором и финансовым консультантом проектной компании. Как отметил зампред правления Белгазпромбанка Дмитрий Кузьмин, опыт участников проекта «позволит реализовать проект реконструкции автомобильной дороги М-10 качественно и на максимально выгодных условиях».


Газпромбанк является одним из главных игроков рынка инфраструктурного финансирования в России. На текущий момент портфель Банка в этой области превышает 100 миллиардов российских рублей (более 1,5 миллиардов долларов. - Авт.), а с учетом проектов в активной проработке составляет около 180 млрд руб. В частности, банк финансирует строительство таких известных дорожных концессий, как трасса «Обход Хабаровска», дорога Коротчаево - Красноселькуп, в том числе мост через реку Пур, и целый ряд других проектов. В июне сообщалось, что инфраструктурный портфель Газпромбанка растет в среднем на 40% в год.
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