Lamborghini сделала первый гибрид





Официальная презентация состоится на международном автосалоне во Франкфурте. Суперкары выпущены тиражом 63 экземпляра, все автомобили были раскуплены до премьерного показа.





Машина оснащена гибридной силовой установкой на базе 6,5-литрового атмосферного двигателя V12 и 48-вольтового электромотора, совокупная мощность превышает 800 лошадиных сил.





Электромотор работает при движении машины задним ходом, при медленной парковке, а также при разгоне от нуля до 130 километров в час.





Обычно на гибриды ставят литий-ионные аккумуляторы, но в Lamborghini от этого отказались: Sian оснастили суперконденсаторами. Они легче батарей и быстрее отдают энергию, что критически важно для суперкара.









От 0 до 100 километров в час машина может разогнаться на 2,8 секунды, максимальная скорость — 350 километров в час.