Брестский облисполком требует от компании Лемешевского почти $3 млн

Об этом стало известно две недели назад на специальной пресс-конференции. Деньги из бюджета области выделялись на строительство аккумуляторного завода, так как он был признан инновационным проектом.





Сейчас же стала известна сумма, которую придется вернуть.





Согласно договору, заключенному между брестском облисполкомом и «АйПауэр», к 1 августа 2019 года завод должен был быть введен в эксплуатацию. Частично эту сумму потратили на проектные работы. Официально завод так и не ввели. 14 августа облисполком направил в «АйПауэр» письмо с требованием вернуть деньги.





Михаил Баценко (аудиозапись разговора есть в редакции «Они не выполнили свою часть договора, поэтому Республика Беларусь имеет право в одностороннем порядке отказаться от своих обязательств, - сказал на встрече с противниками строительства аккумуляторного завода глава комитета экономики Брестского облисполкома(аудиозапись разговора есть в редакции Свабоды ). - Договор закончился 31 июля, и его никто продлевать не будет».









По его словам, деньги компании «АйПауэр» выделялись не только из инновационного фонда Брестского облисполкома, но и из Белорусского инновационного фонда.





Из областного инновационного фонда на аккумуляторный завод под Брестом было выделено 5,7 млн ​​рублей. Эти деньги брестский облисполком и требует теперь вернуть.





Еще 4,6 млн «АйПауэр» получил из Белорусского инновационного фонда. О претензиях по этой сумме пока ничего неизвестно.





По словам чиновника, вернуть деньги в бюджет Брестской области «АйПауэр» должна до 14 сентября. Если этого не произойдет, облисполком обратится в суд.





К сумме 5,7 миллиона рублей могут добавиться суммы штрафа и пени, если правоохранительные органы найдут нарушения финансового законодательства.





Брестский чиновник подтвердил Свабоде истинность озвученной активистом информации. «Да, это правда, - сказал чиновник. - Мы требуем вернуть сумму размером 5,7 миллиона рублей».





В компании «АйПауэр» ситуацию пока не комментируют. Сам Виктор Лемешевский сейчас под стражей в СИЗО КГБ в Минске. По словам председателя Комитета госбезопасности Валерия Вакульчика, вместе с ним задержаны два чиновника Минприроды.