"Лукашенко раздает задания правительству словно под копирку"

4 сентября Лукашенко провел совещание с правительством по актуальным вопросам развития экономики.





— Всем понятно, что последние месяцы, четвертый квартал любого года — это выработка планов развития страны на будущее. Прежде всего планирование на будущий год. Производства, да и вообще всей нашей жизни. Я не единожды говорил, что нынешний и следующий — это годы особые — парламентских и президентских выборов. Мы сдаем экзамен. Поэтому везде мы должны подтянуться, как следует, — цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.





Главнейшими задачами и вызовами, стоящими перед властями, названы диверсификация рынков сбыта и высокая зависимость от поставок продукции в Россию.





Доктор экономических наук Борис Желиба в экспресс-комментарии « Салідарнасці » поделился собственным мнением о том, что именно нужно запланировать на ближайший год для улучшения экономического положения в стране.





— Рецепты давно известны. Ранее наши основные кредиторы — МВФ, Всемирный банк — составили дорожную карту для Беларуси. Сейчас она находится на втором этапе, когда представители Всемирного банка работают с нашим правительством, уточняя ее положения, — рассказал эксперт.





Прежде всего, речь идет о реформировании госсектора. Но к этому вопросу, по словам экономиста, правительство пока даже не приступало.





— Уже известно, что именно нужно делать с предприятиями, относящимися к госсектору. Если не общая приватизация, то, как минимум, разделение их на три основные группы: первая группа — предприятия, способные функционировать самостоятельно, вторая — нуждающиеся в господдержке, третья — предприятия, которые нужно просто закрывать. Об этом не первый год ведутся разговоры, но ими все и заканчивается, — подчеркнул собеседник «Салідарнасці».





По его мнению, пока большинство госпредприятий будут жить в долг, отдавая кредиторам до половины своей выручки, о каких-либо инвестициях говорить не приходится:





— Что касается диверсификации рынков сбыта, то и здесь известна оптимальная формула: по трети объема экспорта на рынки России, ЕС и стран дальней дуги. Но у нас по-прежнему около 50% товарооборота приходится на Россию, а доля Евросоюза даже снизилась.









По словам Бориса Желибы, ничего нового в очередной раздаче заданий правительству руководитель страны не продемонстрировал:





— Все происходит словно под копирку. Это не вина правительства. Разрешение действовать, полномочия ему дает глава государства. А такого разрешения (на проведение реформ) у правительства нет. И оно действует в рамках, не позволяющих подтолкнуть ВВП в сторону роста.