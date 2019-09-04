Приведет ли кредитный бум к рецессии?

Проблема в том, что, по мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, рост задолженности физических лиц по потребительским кредитам в РФ неизбежно приведет к росту неплатежей по этим кредитам, так как зарплаты растут медленно, а расходы по обслуживанию долга – намного быстрее.





Это приводит к сокращению доходов физических лиц, и в случае ухудшения состояния в экономике многие люди прекратят платежи. Это заставит банки уменьшить выдачу кредитов, что приведет к снижению возможности рефинансирования кредитов и новому сокращению их выдачи.





А это снизит потребительский спрос и может привести к сокращению ВВП. По оценке Минэкономразвития, в 2021 году в случае такого развития событий потребительский спрос может упасть на 6%, а российский ВВП снизиться на 0,6%.









Российская экономика сидит на игле потребительских кредитов

В связи с этим в министерстве считают, что Банк России должен ужесточить требования к выдаче необеспеченных потребительских кредитов до такой степени, чтобы прирост задолженности по ним снизился к концу текущего года до 8%, а в 2020 году – до 4%. Сейчас задолженность по таким кредитам увеличивается ежегодно на 22-24%, намного опережая темпы увеличения зарплаты.





В Банке России подобные опасения считают преувеличенными. Глава банка Эльвира Набиуллина говорила в ответ на прогнозы Максима Орешкина, что российская экономика, собственно, сейчас растет за счет увеличения объемов потребительского кредитования, и особых проблем с неплатежами нет и не будет, так как у банков достаточно капитала для решения проблем.





Действительно, сценарий, описанный Минэкономразвития, выглядит довольно искусственным, особенно на фоне многочисленных реальных проблем, которые мешают развитию экономики РФ. Возникает впечатление, что Максим Орешкин просто хочет отвлечь внимание от собственных просчетов, ведь получается как-то странно: Минэкономразвития в России есть, а развития экономики нет.





Однако президент России Владимир Путин впечатлился прогнозами министра и на совещании 26 августа выразил обеспокоенность ситуацией с низкими темпами роста чистых доходов населения. Увеличивать зарплату за счет средств из профицита бюджета российские правительство и ЦБ не хотят, поэтому Банк России принимает меры по сдерживанию прироста потребительского кредитования. С 1 октября в РФ увеличиваются коэффициенты по ряду потребительских кредитов, которые в ЦБ считают самыми рискованными.





С ипотечными кредитами в России ситуация лучше. Задолженность по ним в июле 2019 года увеличилась по сравнению с июлем прошлого года всего на 9,6% и достигла 7,026 трлн. российских рублей. При этом выдано новых кредитов было за январь-июль на 1,485 трлн. российских рублей, что на 4,5% меньше, чем за семь месяцев 2018 года.





Но и это вызывает беспокойство у российского ЦБ. Он, наверное, повысил бы ставки, но не может, так как президент России требует снижать ставки. Поэтому, чтобы помещать развитию ипотеки, Банк России с 1 января увеличил надбавки к коэффициентам риска по кредитам с небольшим первоначальным взносом – c 10% до 20%.





Всего же задолженность физических лиц по кредитам банкам в РФ на 1 июля текущего года достигла 16,2 трлн. рублей. То есть на неипотечные кредиты пришлось около 9,2 трлн. рублей.





В целом, по оценке экспертов Банка России, отношение платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых доходов домохозяйств в стране достигло 10,4%, увеличившись с начала года с 9,9%. Это не так уж и много, хотя в отдельных регионах и социальных слоях населения закредитованность намного выше.





На одного жителя России в настоящее время приходится потребительских кредитов на 964 доллара (при курсе доллара 65 рублей), а ипотечных – на 734 доллара.









В Беларуси кредиты поменьше, но платежи по ним повыше

В Беларуси, хотя портфель потребительских кредитов растет быстрее, чем в России, ни Нацбанк, ни Совмин такого беспокойства как российские ведомства, не проявляют, хотя представители Нацбанка постоянно подчеркивают, что следят за ситуацией.





Более того, в первой половине текущего года темпы прироста потребительских кредитов сократились. Однако в июле ситуация кардинально изменилась. Объем выдачи потребительских кредитов в стране вырос до наибольшей величины с октября 2018 года и составил 139,8 млн. рублей. По сравнению с июлем 2018 года объем вырос на 33,9%. Это больший прирост, чем в России.





Кредитов на финансирование недвижимости белорусские банки в июле выдали на 24,2% больше, чем в июле 2018 года (113,5 млн. рублей). А задолженность по таким кредитам увеличилась за год на 18,1%.





Как видим, темпы прироста портфеля физическим лицам в Беларуси повыше, чем в России. Но самих кредитов, конечно, выдано меньше. Задолженность населения банкам по потребительским кредитам в белорусских рублях на 1 августа достигла 4,998 млрд. рублей, а на финансирование недвижимости – 7,79 млрд. рублей.





В расчете на 1 человека это составляет 250,5 долларов для потребительских кредитов и 390,5 долларов по ипотечным кредитам. Это примерно в 4 и 2 раза соответственно меньше, чем в России. Судя по таким данным, нам беспокоиться особенно не о чем. Однако все не так просто.





Ставки по кредитам у нас выше, чем в России. Сейчас ставка рефинансирования Нацбанка составляет 9,5%, а в России ключевая ставка – 7,25%. Это значит, что расходы у белорусского кредитополучателя по выплате процентов будут существенно, примерно на треть, выше, чем у российского.





Но в России еще и выше заработная плата, хотя и тоже не в разы, а на десятки процентов. По оценке Нацбанка, в июне она составляла в пересчете на белорусские рубли 1 600 рублей, тогда как в РБ – 1 080,5 рублей. То есть разница примерно в полтора раза.





Если ввести поправку на более низкие ставки по кредитам в РФ, а также на более высокую зарплату, то ситуация в Беларуси будет выглядеть уже не так радужно по сравнению с Россией.





Следовало бы еще ввести и поправку на разницу в длительности кредитов, предоставляемых банками. Ведь чем выше длительность, тем меньше расходы людей на погашение кредита. И тут сравнение, скорее всего, будет не в пользу РБ, так как в России кредиты более долгосрочные. К сожалению, сопоставимых данных по длительности кредитов нет.





В России и Беларуси кроме банковских кредитов имеется еще задолженность по микрокредитам финансовым организациям, но по сравнению с задолженностью перед банками это небольшая величина.





У нас в стране также довольно быстро растет рынок лизинговых услуг физическим лицам, но его размеры также пока сравнительно невелики. По данным Нацбанка, на 1 июля 2019 года объем лизингового портфеля физических лиц достиг 617,2 млн. рублей, причем за год он увеличился примерно в полтора раза.





Таким образом, ситуация с выплатами по кредитам в РБ выглядит лучше, чем в РФ, но не принципиально. Речь, по-видимому, не идет о разнице в 2-4 раза, а всего на десятки процентов.





Правда, зарплаты у нас растут намного быстрее, чем в РФ. Но все равно темпы прироста кредитного портфеля существенно превышают скорость увеличения доходов, что в перспективе чревато возникновением проблем, о которых говорил Максим Орешкин.









Другое дело, что его опасения кажутся чрезмерными, то есть кредитному портфелю банков в РФ, а значит и в РБ еще есть куда расти. Конечно, сам факт подсаживания населения на кредитную иглу вызывает беспокойство, но в значительной степени этот процесс неизбежен, так как жизнь в кредит в условиях стабильной экономики – это нормальное явление.





Надо только точно определить, где граница этой нормы. Пока она явно не достигнута, но при существующих высоких ставках по кредитам, скорее всего, она не так уж и далека.