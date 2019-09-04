Доллар притормозил. Но рубль все равно падает

С начала сентября торги на бирже прошли всего три раза, но валютная корзина за это время подорожала уже на 0,80%. Это больше, чем было по итогам всего августа (+0,56%).





Курс доллара опустился на 0,0029 рубля до 2,1161 BYN/USD, прервав серию из восьми повышений подряд, за время которой курс американской валюты подскочил на 0,0644 BYN до максимума почти за 5 месяцев (146 дней).





Курс евро вырос на 0,0095 BYN до 2,3271 BYN/EUR. Евро подскочил до максимума за 82 дня.





Курс российского рубля рванул вверх ещё на 0,0175 BYN до 3,1845 BYN/100 RUB. Это позволило российской валюте подняться до максимума за 34 дня.





Итоги августа 2019

курс доллара рванул вверх сразу на 0,0630 BYN и отыграл больше половины падения за первые 7 месяцев года;

курс евро подскочил на 0,0476 BYN;

курс российского рубля обвалился на 0,0502 BYN.





Итоги лета 2019

доллар зафиксировал снижение лишь на 0,0009 BYN;

евро — падение на 0,0224 BYN;

российский рубль — обвал на 0,0496 BYN.





Белорусский рубль закончил три летних месяца в плюсе ко всем валютам, но в конце августа произошёл разворот — доллар и евро начали быстро дорожать. По итогам последнего летнего месяца доллар практически полностью отыграл все летние потери.









Россия

К 11:30 на Московской бирже средневзвешенный курс доллара упал на 41 копейку до 66,5002 BYN, а средневзвешенный курс евро снизился на 12 копеек до 73,08 BYN.