Белорусы в стабильность не верят и ждут инфляции

В соответствии с опубликованным на сайте НББ очередным исследованием, в августе ожидаемый уровень инфляции на ближайшие 12 месяцев вырос до 13,1% с 11,5% в мае текущего года.





При этом доля респондентов, которые ожидают, что цены будут расти "так же интенсивно" выросла до 64,4% с 58,9%, а доля ожидающих ускорения роста цен увеличилась до 17,9% с 15,7%.





Также выросла оценка ощущаемого уровня инфляции. Так, в августе белорусы оценивали текущий уровень годовой инфляции в 12,8% (оценка в мае – 12,2%). При этом доля респондентов, считающих, что цены выросли "очень сильно" подросла до 48% с 47,4%.





Как сообщалось, фактический уровень годовой инфляции в Беларуси в июле текущего года вырос до 6% с 5,7% в июне.





НББ в начале августа сообщал о замедлении инфляции во втором квартале, снижении инфлятогенных факторов и подтверждал достижение поставленной цели по инфляции на 2019 год на уровне не более 5%. На этом фоне Нацбанк с 14 августа снизил ставку рефинансирования с 10 до 9,5% годовых.





В июле НББ отмечал, что основной причиной сохранения высоких инфляционных ожиданий населения Беларуси является опережающая динамика роста административно регулируемых цен.





"Несмотря на то, что темп роста административно регулируемых цен и тарифов с марта остается на уровне 8,1-8,2% в годовом выражении, он продолжает опережать динамику потребительских цен в целом (...) ситуация в данном сегменте потребительского рынка в значительной степени неоднородна, что и формирует текущий уровень инфляционных ожиданий", - подчеркивал начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа НББ Дмитрий Мурин в докладе на расширенном заседании правления Нацбанка.









Мурин отмечал, что сохранение высоких инфляционных ожиданий связано, в первую очередь, с повышенными темпами роста цен на отдельные товары и услуги, которые занимают значимую долю в личной потребительской корзине у большинства населения.





Кроме того, он констатировал, что государство принимает решения по увеличению цен на отдельные товары темпами, которые в несколько раз превышают установленный целевой параметр.





Представитель НББ также отметил недостаточную информационную прозрачность рассмотрения и принятия решений по изменению регулируемых цен и тарифов.



