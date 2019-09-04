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Zubr Capital вложился в "Милу"

«Зубр капитал» в партнерстве с ЕБРР приобретает 20% акций специальной холдинговой компании, принадлежащей группе компаний «Парфюмбытхим».

Благодаря этой совместной инвестиции один из ведущих дистрибьюторов средств личной гигиены и бытовой химии в Беларуси «Мила» откроет новые и модернизирует существующие магазины, от чего выиграют покупатели по всей Беларуси. 

Оба партнера совместно приобретут до 20% акций специально созданной холдинговой компании, принадлежащей белорусской группе компаний «Парфюмбытхим», которая будет управлять магазинами «Мила».

Инвестиции позволят открыть 150 новых магазинов сети «Мила» по всей стране к 2022 году, произвести модернизацию существующих точек розничной торговли и построить современный склад, что даст возможность усовершенствовать логистику и поддержать расширение розничной сети.


Напомним, «Мила» — одна из крупнейших в Беларуси розничных сетей магазинов косметики и хозяйственных товаров.
Источник: officelife
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