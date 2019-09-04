О рекомендациях Всемирного банка, как Беларуси тратить меньше и зарабатывать больше, обеспечивая рост экономики и соцзащиту населения, Алекс Кремер рассказал на медиа-завтраке «Реформы на 100 миллиардов», который организовал в Минске Исследовательский центр ИПМ.





О необходимости зарабатывать больше

«В данном случае мы говорим о структурных реформах, которые высвободят потенциал роста страны. Эти шаги должны начинаться с реструктуризации сектора государственных предприятий. Этот сектор имеет большой вес в экономике, но использует трудовые ресурсы и капитал значительно менее продуктивным образом по сравнению с частным», – отметил Алекс Кремер.





По его словам, начинать подобную работу необходимо с классификации государственных предприятий и отнесения их к различным группам.





Эти группы включают:





предприятия, которые работают нормально;





предприятия, ситуация на которых может быть исправлена очень быстро в случае финансовой реструктуризации;





предприятия, у которых нет коммерческого будущего и которые необходимо ликвидировать;





предприятия, у которых может быть коммерческое будущее в случае их приватизации. И это будущее будет долгосрочным.





«И здесь следуют отметить два момента. Рекомендации Всемирного банка часто представляют в карикатурном виде – как рекомендации все приватизировать либо ликвидировать. И это не то, что мы имеем в виду. И еще ключевой момент, который я хотел бы отметить: такую классификацию предприятий должен произвести некий объективный независимый субъект», – подчеркнул Алекс Кремер.









О социальной помощи

«Приватизация госпредприятий подводит нас к вопросу сокращения количества занятых на этих предприятиях. Потому что по факту рабочие места на госпредприятиях стали системой социальной защиты. Всемирный банк рекомендует укрепить программы социальной помощи за счет создания надежной программы помощи безработным и расширения программы государственной адресной социальной помощи».





«Мы провели расчеты, и они показали, что расходы для бюджета, связанные с расширением и укреплением программ социальной защиты, в несколько раз будут ниже, чем расходы бюджета на поддержку госпредприятий», – отметил глава представительства Всемирного банка.





О защите вкладов и проблемных банках

«Я уже говорил о тех структурных изменениях, которые мы рекомендуем в части расходов госбюджета и особом акценте на субсидировании теплоснабжения и налоговых льготах. И последнее направление структурных реформ, которое мы рекомендовали, заключается в следующем.





Мы рекомендовали бы Национальном банку принять упредительные меры, чтобы подготовиться к ситуации, когда может ослабиться вот эта цепочка обязательств, связанных с валютным кредитованием. Чем лучше страна подготовлена к возможности возникновения такой ситуации – тем менее значительными будут последствия».





«Это те упредительные меры, которые, как Всемирный банк надеется, не понадобятся, но тем не менее – они касаются защиты вкладов и депозитов и закона о регулировании ситуации в проблемных банках», – сказал Алекс Кремер.









Как минимизировать финансовые риски

«Беларусь можно сравнить с семьей, которая в прошлом тратила больше, чем зарабатывала, и поступательно накапливала задолженность. Сейчас мы говорим о необходимости минимизировать финансовые риски, связанные с этим.





Что касается бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, то это связано с необходимостью сокращать расходы подобной семьи. И здесь мы рекомендуем не смягчать те меры, которые были предприняты в 2015-2016 годах», – отметил Алекс Кремер.





В бюджетно-налоговой сфере Всемирный банк также рекомендует искать новые возможности за счет сокращения субсидирования энергоносителей и налоговых льгот.





«В долгосрочной перспективе такая семья может восстановить свое финансовое положение за счет структурных преобразований, если повысит свою производительность и будет зарабатывать больше.





И здесь начинать нужно с реструктуризации сектора госпредприятий. Но такие меры необходимо сопровождать укреплением системы государственной социальной помощи», – считает глава представительства Всемирного банка в Беларуси.





Возможности дальнейшего ужесточения в финансовой сфере ограничены

Говоря о том, что Беларуси необходимо тратить меньше, Алекс Кремер ранее отметил, что в предыдущие годы состояние денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики страны было довольно существенно ужесточено, и это было сделано правильно в ответ на рецессию 2015-2016 годов.





«В результате ужесточения денежно-кредитной политики в 2015-2016 годах довольно значительно сократились заимствования частного сектора, и ситуация не смягчилась с тех пор.





И судя по последним данным, которые нами собраны, довольно значительно сократилось количество предприятий, которые заимствуют банковские кредиты для того, чтобы финансировать свои инвестиции», – сказал эксперт Всемирного банка.





Поэтому в то время, как жизненно важно, чтобы Национальный банк продолжал ужесточение в отношении роста кредитования, как отмечали и другие спикеры на медиа-завтраке, надо иметь в виду, что возможности дальнейшего ужесточения довольно ограничены.









«Что касается бюджетно-налоговой части, то здесь мы должны поздравить министерство финансов с тем, что ему удалось стабилизировать дефицит бюджета в довольно сложной ситуации», – считает Алекс Кремер.





И Всемирный банк считает, что сейчас неподходящее время для того, чтобы смягчать бюджетно-налоговую политику.