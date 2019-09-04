«Пинский винодельческий завод» будут санировать до 2024 года

Производство по делу об экономической несостоятельности было начато в 2016 году. Был назначен защитный период по 4 августа 2016 года. Постановление суда о санации принято в марте 2017 года. Ее срок истекает 14 сентября этого года.





Последние сведения о результатах работы ОАО «Пинский винодельческий завод» на ЕПФР относятся к 2017 году. Тогда он получил выручку в 8,27 млн рублей и показал чистую прибыль в 148 тыс. рублей. На сайте предприятия можно найти отчет за первое полугодие 2018-го, согласно которому он получил выручку в 4,066 млн рублей и чистый убыток в 1,26 млн рублей.





100% акций общества находятся в республиканской собственности. «Пинский винодельческий завод» имеет 100 га виноградников и яблоневых садов. Он может дистиллировать 1200 дал безводного спирта в сутки и производить 168 т концентрированного сока.