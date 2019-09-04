От завода им. Кирова сейчас осталось лишь одно здание. Еще несколько корпусов, расположенных по соседству, были проданы компании «Белнефтегаз» около 7 лет назад. Последний корпус, расположенный практически на берегу Свислочи, был выставлен на торги в 2016 году, продан — в конце июля 2019 года. Мы побывали на заводе и узнали, что причина продажи — переезд, а здание продается чисто номинально — инвесторам намного более интересна земля под ним, а не старый производственный корпус, пишет realt.by





Однако здесь стоит упомянуть, что как раз земельный участок не продается, а предоставляется в аренду. По ПДП на этой территории планируется жилая застройка.









Тем не менее, на данный момент договор купли-продажи производственных помещений подписан. Информированный источник сообщил realt.by, что таинственным покупателем стала компания ООО «Плазма Строй». Интересно, что компания появилась лишь 4 июня 2019 года. Никаких контактов, кроме почтового адреса, нет. Как, впрочем, и сайта или более подробной информации. Поэтому уточнить детали сделки пока не удалось.



