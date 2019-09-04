Стало известно, кто купил завод им. Кирова в Минске, на месте которого должно появиться жилье
В течение нескольких месяцев мы следили на судьбой бывшего станкостроительного гиганта — завода им. Кирова. Он был выставлен на торги, и лишь с четвертой попытки аукцион прошел успешно. Купить производственные помещения единственному заявителю удалось за 8,2 миллиона. И вот недавно стало известно, что сделка все же состоялась и покупатель внес всю сумму.
От завода им. Кирова сейчас осталось лишь одно здание. Еще несколько корпусов, расположенных по соседству, были проданы компании «Белнефтегаз» около 7 лет назад. Последний корпус, расположенный практически на берегу Свислочи, был выставлен на торги в 2016 году, продан — в конце июля 2019 года. Мы побывали на заводе и узнали, что причина продажи — переезд, а здание продается чисто номинально — инвесторам намного более интересна земля под ним, а не старый производственный корпус, пишет realt.by
Однако здесь стоит упомянуть, что как раз земельный участок не продается, а предоставляется в аренду. По ПДП на этой территории планируется жилая застройка.
Тем не менее, на данный момент договор купли-продажи производственных помещений подписан. Информированный источник сообщил realt.by, что таинственным покупателем стала компания ООО «Плазма Строй». Интересно, что компания появилась лишь 4 июня 2019 года. Никаких контактов, кроме почтового адреса, нет. Как, впрочем, и сайта или более подробной информации. Поэтому уточнить детали сделки пока не удалось.
08:48 04/09/2019