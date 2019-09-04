Валерий Вакульчик напомнил, что сейчас дело расследует прокуратура. Виктор Лемешевский под стражей.





«С ним еще очень много людей задержанао. Все они раздавали взятки должностным лицам за решение тех или иных вопросов, в том числе и касающихся строительства аккумуляторного завода», – отметил он.









По этому делу арестованы также два чиновника Министерства природы, отметил Вакульчик. Они признались в преступлениях.

Ранее сообщалось, что в деле с аккумуляторным заводом арестованы как минимум 6 человек. В следственном изоляторе находится также инвестор завода «IPower» Виктор Лемешевский. В середине июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановке строительства завода.