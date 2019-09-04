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Пожар на Гродно-Азот: оправдательный приговор оставлен в силе

Гродненский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении мастера цеха ОАО "Гродно Азот", сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Оправдательный приговор суда Октябрьского района Гродно оставлен без изменения, а апелляционный протест - без удовлетворения.

Решением суда Октябрьского района Гродно от 24 июня 2019 года фигурант дела признан невиновным по ч.3 ст.304 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК и оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления. Приговор вступил в законную силу.


Напомним, ЧП на предприятии произошло днем 6 июня 2016 года. По данным следствия, тогда проводились огневые работы, сопровождавшиеся резкой металла с использованием газового резака. Искры и частицы раскаленного металла долетели до хранившегося в упакованном виде на поддонах гидроксиламина. Это привело к пожару. Двое находившихся в цехе рабочих погибли на месте происшествия от острого отравления едким газообразным веществом - диоксидом серы. Еще трем работникам были причинены легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья. Кроме того, пожар уничтожил почти 62 т упакованного сернокислого кристаллического гидроксиламина на сумму свыше Br74 тыс. Было повреждено и другое имущество предприятия на сумму более Br19 тыс. Обвинение по ч.3 ст.304 УК было предъявлено мастеру по ремонту технологического оборудования ОАО "Гродно Азот".
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