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МНС предлагает раскрывать некоторые элементы налоговой тайны

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко заявил, что налоговое ведомство рассматривает возможность «какие-то вещи, которые составляют налоговую тайну, обнародовать».

Эту тему министр затронул на круглом столе в Верховном суде, когда обсуждался вопрос проверки надежности контрагента. Он пояснил, что, возможно, будет раскрывать численность работающих субъекта хозяйствования, перечень уплачиваемых налогов.

Чтобы это были дополнительные возможности для контрагента проанализировать все и взвесить. К примеру, если компания что-то осуществляет и у нее условно два наемных работника, то, наверное, есть повод засомневаться, смогут они выполнить серьезный контракт или нет.


Наливайко напомнил, что по просьбе бизнес-сообщества был упразднен «лжепредпринимательский» реестр. Можно пользоваться платной услугой на едином госпортале. Стоимость — всего 42 копейки. Это цена за информацию в отношении каждого проверяемого контрагента.

Там есть определенная информация, но это не панацея.
Officelife.media
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