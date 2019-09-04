МНС предлагает раскрывать некоторые элементы налоговой тайны

Эту тему министр затронул на круглом столе в Верховном суде, когда обсуждался вопрос проверки надежности контрагента. Он пояснил, что, возможно, будет раскрывать численность работающих субъекта хозяйствования, перечень уплачиваемых налогов.





Чтобы это были дополнительные возможности для контрагента проанализировать все и взвесить. К примеру, если компания что-то осуществляет и у нее условно два наемных работника, то, наверное, есть повод засомневаться, смогут они выполнить серьезный контракт или нет.









Наливайко напомнил, что по просьбе бизнес-сообщества был упразднен «лжепредпринимательский» реестр. Можно пользоваться платной услугой на едином госпортале. Стоимость — всего 42 копейки. Это цена за информацию в отношении каждого проверяемого контрагента.





Там есть определенная информация, но это не панацея.