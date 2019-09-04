Эти мошенники идут впереди добросовестных субъектов хозяйствования. Потому что они изначально пытаются обмануть. Больше всего обращают внимание на каких-то поручителей, кто поручился за субъект хозяйствования, не подозревая, что этот субъект уже изначально, когда берет кредит, не собирается его возвращать и думает, как все свалить на плечи поручителя. Такие случаи тоже есть.





По словам Чайчица, если в таком случае люди обращаются в правоохранительные органы, то часто получают ответ, что это гражданско-правовые отношения. То есть нужно самим идти в суд.





Другая проблема, по мнению главы адвокатского объединения, в том, что часто контролирующие органы не выполняют поручение президента: думать о конечном результате.





Руководитель компании, которая не вовремя уплатила налоги, как правило, не спешит куда-либо убежать или скрыться.









Потому что у него тут семья, предостаточно имущества. И первое, что он делает, — говорит: предоставьте мне претензию, акт о сумме, которую мне надо заплатить, и буду думать, как эти налоги погасить.





Но есть случаи, когда налоги не считают, а сначала возбуждают уголовное дело, руководителя заключают под стражу.





Подожди полгодика-годик, мы посчитаем, сколько ты должен, и тогда заплатишь.





Другой сценарий. Компания предварительно направляет письма в профильные министерства, получает ответ, как надо действовать. Делает все, как ей написали.





А потом инспектор посчитал по-другому и в результате возбудил уголовное дело. Я считаю, что даже если единичные случаи имеют место, то они недопустимы. Потому что именно на этих случаях и строится авторитет контролирующих и государственных органов. Их надо исключить полностью.



