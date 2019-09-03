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Романчук назвал 10 причин, чтобы ликвидировать «область»

– Новый административно-территориальный расклад Беларуси: ликвидация областей и 80 нынешних районов, создание 40 новых районов, – пишет Ярослав Романчук.

Ярослав Романчук. Фото: "БелГазета"

– Беларуси области не нужны. Вот 10 причин ликвидировать «область», как уровень территориального деления и административного управления, пишет udf.by

Области:

1) не улучшают качество госуправления,

2) не создают ценности для производителей товаров и услуг,


3) не участвуют в здоровой межрегиональной конкуренции,

4) не решают демографическую проблему,

5) не защищают интересы местных производителей товаров и услуг – предпринимателей,

6) не ищут таланты, а закапывают их,

7) не укрепляют систему национальной безопасности,

8) не создают социальных лифтов для интеграции лучших кадров в систему управления на национальном уровне,

9) не создают стимулов для снижения управленческих, регуляторных и транзакционных издержек для производителей и потребителей,

10) не добавляют качества системе социальной защиты.

Если взять в качестве критерия формирования района, как новой административно-территориальной единицы, «населением минимум 40 тысяч человек», то в Беларуси останется только 40 районов, включая все областные города с районами и Минск с Минским районом.

Такой расклад мог бы ежегодно экономить налогоплательщикам до 1,2-1,5 млрд долларов. А с учётом сокращения регуляторной нагрузки и транзакционных издержек (особенно если перевести все 40 районов в режим e-government) налогоплательщики экономили бы ещё до $ 2 – 2,5 млрд в год.

Чтобы новая система заработала, нужно избирать главу каждого района прямым голосованием. Обязательными выборными должностями являются главный милиционер района, главный прокурор и судья. Одни и те же люди имеют право занимать должность руководителя района только один срок – пять лет.

Понятное дело, новая местная власть формируется не как придаток национальных, а как основная, для прямых контактов с людьми, оказания им строго ограниченных услуг в сфере защиты их жизни, собственности и договорных обязательств.


Новым районным властям запрещено будет заниматься бизнесом в виде сдачи в аренду недвижимости, вмешиваться в цены, режим конкуренции производителей и выбор потребителей.

Такая власть быстро получит одобрение людей. С доверием придут инвестиции, рост и развитие. И тогда среднесрочная задача «ВВП Беларуси в 2025г. – $ 100 млрд» вполне реалистична.
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