Романчук назвал 10 причин, чтобы ликвидировать «область»

Ярослав Романчук. Фото: "БелГазета"





– Беларуси области не нужны. Вот 10 причин ликвидировать «область», как уровень территориального деления и административного управления, пишет udf.by





Области:





1) не улучшают качество госуправления,





2) не создают ценности для производителей товаров и услуг,









3) не участвуют в здоровой межрегиональной конкуренции,





4) не решают демографическую проблему,





5) не защищают интересы местных производителей товаров и услуг – предпринимателей,





6) не ищут таланты, а закапывают их,





7) не укрепляют систему национальной безопасности,





8) не создают социальных лифтов для интеграции лучших кадров в систему управления на национальном уровне,





9) не создают стимулов для снижения управленческих, регуляторных и транзакционных издержек для производителей и потребителей,





10) не добавляют качества системе социальной защиты.





Если взять в качестве критерия формирования района, как новой административно-территориальной единицы, «населением минимум 40 тысяч человек», то в Беларуси останется только 40 районов, включая все областные города с районами и Минск с Минским районом.





Такой расклад мог бы ежегодно экономить налогоплательщикам до 1,2-1,5 млрд долларов. А с учётом сокращения регуляторной нагрузки и транзакционных издержек (особенно если перевести все 40 районов в режим e-government) налогоплательщики экономили бы ещё до $ 2 – 2,5 млрд в год.





Чтобы новая система заработала, нужно избирать главу каждого района прямым голосованием. Обязательными выборными должностями являются главный милиционер района, главный прокурор и судья. Одни и те же люди имеют право занимать должность руководителя района только один срок – пять лет.





Понятное дело, новая местная власть формируется не как придаток национальных, а как основная, для прямых контактов с людьми, оказания им строго ограниченных услуг в сфере защиты их жизни, собственности и договорных обязательств.









Новым районным властям запрещено будет заниматься бизнесом в виде сдачи в аренду недвижимости, вмешиваться в цены, режим конкуренции производителей и выбор потребителей.





Такая власть быстро получит одобрение людей. С доверием придут инвестиции, рост и развитие. И тогда среднесрочная задача «ВВП Беларуси в 2025г. – $ 100 млрд» вполне реалистична.



