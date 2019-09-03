Внимание! "Антимонопольные" мошенники
В Беларуси появился новый вид мошенничества. Какие-то люди рассылают от имени Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) электронные сообщения, которые доставляют немало беспокойств организациям.
В сообщениях говорится, что предприятие-адресат включено в план выборочных проверок антимонопольного ведомства. Для придания достоверности электронным письмам адрес, с которого они приходят, оканчивается на mart@tut.by.
А поскольку проверок мы не любим и усиленно к ним готовимся, в организации начинается аврал.
В связи с этим ведомство напомнило, что МАРТ организует и проводит выборочные и внеплановые проверки соблюдения законодательства по вопросам, которые относятся к его компетенции, в строгом порядке, установленном законодательством.
Это, в свою очередь, означает, что предупреждать о проверках оно должно в письменной, а не электронной форме. При этом уведомление должно быть заверено печатью или оформлено на «фирменном» бланке антимонопольного ведомства.
МАРТ сообщило об одном известном адресе (informirovanie.mart@tut.by), с которого приходили «подметные» электронные письма.
Естественно, он уже заблокирован, однако никто не помешает «антимонопольным» мошенникам открыть другой аналогичный адрес. Так что бдительность нужно проявлять самим субъектам хозяйствования.
Одно непонятно: какую выгоду имеют авторы этой аферы? Возможно, они через какое-то время предложили бы свои услуги по «избавлению» от проверки. Так что подобное вполне может повториться и в отношении других ведомств.
Источник: neg.by
17:56 03/09/2019