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Внимание! "Антимонопольные" мошенники

В Беларуси появился новый вид мошенничества. Какие-то люди рассылают от имени Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) электронные сообщения, которые доставляют немало беспокойств организациям.

В сообщениях говорится, что пред­приятие-адресат включено в план выборочных проверок антимонопольного ведомства. Для придания достоверности электронным письмам адрес, с ко­торого они приходят, оканчивается на mart@tut.by. 

А поскольку  проверок мы не любим и усиленно к ним готовимся, в организации начинается аврал.

В связи с этим ведомство напомнило, что МАРТ организует и проводит выборочные и внеплановые проверки соблюдения законодательства по во­просам, которые относятся к его ком­петенции, в строгом порядке, установленном законодательством. 

Это, в свою очередь, означает, что предупреждать о проверках оно должно в письменной, а не электронной форме. При этом уведомление должно быть заверено печатью или оформлено на «фирменном» бланке антимонопольного ведомства.

МАРТ сообщило об одном известном адресе (informirovanie.mart@tut.by), с ко­торого приходили «подметные» элек­тронные письма. 


Естественно, он уже заблокирован, однако никто не помешает «антимонопольным» мошенникам открыть другой аналогичный адрес. Так что бдительность нужно проявлять самим субъектам хозяйствования.

Одно непонятно: какую выгоду имеют авторы этой аферы? Возможно, они через какое-то время предложили бы свои услуги по «избавлению» от проверки. Так что подобное вполне может повториться и в отношении других ведомств.
Источник: neg.by
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