К чему приведут антиалкогольные инициативы Минздрава?

Таково мнение экспертов, которых « БР » попросила прокомментировать ответ Министерства здравоохранения Беларуси на обращение граждан, опубликованный на сайте ведомства.





Минздрав мнения не меняет. В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» Минздрав разместил на своем сайте письмо, в котором еще раз высказался за запрет продажи алкогольных напитков белорусам моложе 21 года и предложил ввести ряд ограничительных мер.





В документе, подписанном первым заместителем министра здравоохранения Дмитрием Пиневичем, сказано, что министерство «неоднократно выступало с инициативами об ограничении времени и мест продажи алкогольных напитков, запрете продажи алкогольных напитков лицам моложе 21 года, об ограничении числа торговых точек, реализующих алкоголь, ограничении рекламы алкогольных напитков и пива».





«Указанные инициативы нашли поддержку со стороны большинства органов государственного управления и включены в качестве отдельных мероприятий в подпрограмму «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма» госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016—2020 годы», — говорится в письме.





Документом предусмотрен ряд мер: создание в населенных пунктах, на территории парков культуры и отдыха зон, свободных от торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом; инициирование полного запрета рекламы слабоалкогольных напитков и пива в средствах массовой информации, на радио и телевидении; проработка вопроса о целесообразности введения норматива количества магазинов, реализующих алкогольные напитки, — не более одного на 5 тыс. жителей; инициирование законодательного закрепления запрета розничной торговли алкогольными напитками вне изолированных отделов в магазинах площадью от 1500 кв. м.









Белорусы по-прежнему много пьют





Желание Минздрава «продавить» эти пункты и добиться их законодательного закрепления понятно: всего два года назад Всемирная организация здравоохранения назвала белорусов самой пьющей нацией в мире. Несмотря на то что Минздрав добился пересмотра подходов ВОЗ к оценке потребления в нашей стране «крепких, крепленых и слегка разбавленных» продуктов, по результатам последнего рейтинга мы очень высоко — на 27-м месте в мире. Уровень потребления алкоголя в Беларуси оценен ВОЗ как опасный.





Запрет не решение проблемы. Председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства (РКП) Владимир Карягин в беседе с корреспондентом «БР» отметил, что регулировать продажу и рекламу алкоголя надо, но желательно не только запретительными методами:





«Молодежь, с которой я соприкасаюсь, — это, как правило, непьющие и некурящие люди. Мне нравится этот посыл молодежи. Он является результатом не запретов и ограничений, а увлеченности здоровым образом жизни, участия в различных программах, в том числе на волонтерских началах.





Бездумный образ жизни ведут как раз молодые люди, не задействованные в социальных либо экономических программах, без хобби, без интересов, образно говоря, без руля и ветрил. Поэтому в широкой программе мер Минздраву необходимо предусмотреть способы взаимодействия с другими министерствами и ведомствами: Минкультом, молодежными организациями, чтобы максимально обеспечить включенность молодежи во все сферы жизни и построение карьеры.





Это создаст барьер против алкоголя, против всех вредных привычек».





Палка о двух концах





Директор Ассоциации рекламных организаций (АРО) Валерий Боднарь со своей профессиональной позиции прокомментировал возможный запрет рекламы алкогольной продукции:





«Сегодня рекламировать пиво можно только после 22:00. Включите телевизор вечером, и вы увидите, сколько там рекламы пива. В результате запрета потеряют деньги как производители, так и телеканалы, а они у нас государственные. Ведь львиная доля рекламного бюджета пивоваренных компаний приходится именно на них.





Готов ли Минздрав пойти на то, чтобы государственное телевидение потеряло деньги? Перед министерством стоит задача размещать социальную рекламу, в том числе против алкоголизма. Чтобы телеканал мог это делать, ему надо заработать деньги. Выходит палка о двух концах».









По мнению Валерия Боднаря, если запретить рекламу пива, никак не удастся решить задачу, которую ставит перед собой Минздрав: «Чтобы это понять, достаточно проанализировать состояние дел до того, как был введен запрет на рекламу пива в дневное время, и после. Ситуация с потреблением пива не улучшилась: пить меньше не стали. Все нужно подкреплять статистикой.





На мой взгляд, перед тем как что-то запрещать, нужно прислушаться не только к Минздраву, но и к производителям того же пива. Ведь пивной рынок Беларуси занят в основном отечественными производителями. Насколько я знаю, правительство поставило перед ними конкретную задачу — увеличить объемы производства, в том числе безалкогольного пива. Как это сделать без рекламы, я не понимаю».





Выслушать все стороны





Говоря о запретах применительно к торговле алкоголем, Владимир Карягин подчеркнул, что очень важно не ударить по мелким объектам торговли. Магазины площадью 200—400 кв. м, работающие на грани убыточности, не должны пострадать.





«Данный вопрос необходимо выносить для обсуждения на общественно-консультативных советах при Минздраве, МАРТ и других ведомствах. На эти заседания нужно пригласить ряд экспертов, представляющих сферы здравоохранения и образования, а также молодежные общественные организации», — подчеркнул собеседник «БР».





Валерий Боднарь солидарен с Владимиром Карягиным.





«Предложения Минздрава надо учитывать, но, перед тем как принимать какие-либо решения и давать распоряжения по поводу изменения законодательства, необходимо все обсудить с МВД, телевидением, рекламным бизнесом и другими заинтересованными сторонами.





Давайте сначала всесторонне оценим регулирующие последствия правового акта, который собираемся принимать. Пусть предварительно выскажутся все стороны. А не так, как сейчас, мол, Минздрав решил — давайте рубить. Нет. Прошли те времена. Делать так — не по-хозяйски», — резюмировал Валерий Боднарь.