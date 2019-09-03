Об этом заявил 2 сентября премьер-министр страны Алексей Гончарук во время встречи президента Украины с руководством Верховной рады, кабинета министров и правоохранительных органов.





«Цель моей команды – добиться роста экономики минимум на сорок процентов в течение пяти лет. Это быстрая, амбициозная, но реалистичная задача. Экономический рост создаст в Украине около миллиона рабочих мест», – приводит слова Гончарука правительственный портал Украины.





«Главным вызовом для правительства» назвал экономический рост в стране премьер-министр Украины.





Гончарук добавил, что задачей его команды является преодоление бедности – поскольку, как он констатировал, «выжить на существующий прожиточный минимум невозможно».





Президент Украины Владимир Зеленский выделил среди приоритетов развитие мощной и боеспособной армии и поставил перед руководством минобороны Украины задачу разработать План обороны.





«Приоритет – мощная боеспособная армия. Министру обороны Андрею Загороднюку – предложить изменения в законодательство, необходимые для построения мощных Вооруженных сил», – сказал в ходе встречи Владимир Зеленский.





Президент также подчеркнул, что «из-за несуразной судебной реформы мы не получили перезагрузки судебной власти, ее обновления».





Пресс-служба президента Украины приводит слова Зеленского о том, что «большая часть экономических неудач в Украине – на совести нечестных судей».





«[…] Предыдущая власть делала все, чтобы судьи зависели только от нее. Лишь решительными мерами можно заставить соблюдать закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий тех, кто недостоин высокого звания судьи», – заявил президент Украины.





Зеленский подчеркнул, что очищение должно касаться всех судов, но прежде всего – высших инстанций. «Суды первой инстанции должны быть наполнены новыми судьями: более двух тысяч вакансий должны быть заполнены еще до нового года», – сказал глава украинского государства.





По его словам, это должна сделать новая Высшая квалификационная комиссия судей, которая будет перезапущена в ближайшее время.





Для правоохранительных органов президент Украины назвал приоритеты: борьба со злоупотреблениями в «Укроборонпроме», «янтарной мафией» и преступлениями против несовершеннолетних.





Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что в парламенте нового созыва зарегистрировано более 300 законопроектов, из которых 67 определены президентом как неотложные.





«Информирую вас, что в настоящее время субъектами законодательной инициативы зарегистрировано почти 300 законопроектов, из которых 67 определены президентом Украины для неотложного рассмотрения Верховной Радой. Относительно 59 таких законопроектов уже есть проголосованные решения о сокращенных сроках их подготовки к рассмотрению, внесены 7 законопроектов по изменениям в Конституцию Украины, которые включаются в повестку дня сессии и направляются в Конституционный Суд для предоставления заключения по отдельной процедуре», – сообщил Дмитрий Разумков.





Реформы, внешние вызовы и «красивые цифры»





Заместитель генерального директора Всеукраинского общественной организации «Комитет избирателей Украины» Наталия Линник считает, что существует ряд факторов, с которыми новой политической команде придется считаться.





Российская агрессия, мировой экономический кризис, влияние олигархических сил при помощи коррупционной составляющей – таков, по ее мнению, далеко не полный список факторов, которые могут влиять на действия украинской власти.





Как отметила Наталия Линник в комментарии для Русской службы «Голоса Америки», в кабинете министров есть «министры с хорошим уровнем образования, однако они не имеют опыта управления большими системами и могут допускать ошибки, касающиеся системы управления, поскольку реформа государственного управления не вступила в полную силу».





«Сорок процентов роста экономики за пять лет – красивая цифра и звучит лучше, чем 7-8% роста ВВП, однако глава правительства отметил, что обоснование этим показателям будут в программе правительства, и она будет представлена в начале октября, это же касается и рынка земли», – подчеркивает Линник.





Вместе с тем она считает, что не стоит рисковать и базировать свои утверждения на заявлениях официальных представителей парламентского большинства и правительства.





«Все ранее анонсированные утверждения и обещания были пересмотрены ими, и об этом свидетельствует информация, представленная официально президентом и его офисом за последние сто дней», – подчеркивает эксперт.





«Пятая скорость» и условия для реформ





Политолог Олег Лисный считает, что лидер новой политической команды, президент Владимир Зеленский, получил едва ли не «абсолютную власть» – поддержку в обществе, подконтрольную Верховную раду и Кабинет министров, власть, о которой могли только мечтать все предыдущие лидеры страны.





«Если мы будем говорить с позиции нынешнего момента, то есть все условия для того, чтобы за очень короткие сроки – полгода или год изменить законодательство и начать изменения в стране. У оппонентов команды Зеленского времени на противостояние сейчас нет. Но сегодня все планы, которые озвучиваются, не все реалистические, но они свидетельствуют о готовности к быстрым изменениям», –сказал Олег Лисный корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».





Политолог считает, что эффективность заявлений представителей сформированного правительства, вертикали президентской власти и действующего парламента можно будет оценить, как минимум, через полгода.





«И это при условии, что эффективность действий выйдет на первое место над эффектностью заявлений. Тогда и планы правительства будут реализованы», – подчеркивает Олег Лисный.