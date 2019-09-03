Девальвация белорусского рубля ускоряется

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник 3 сентября белорусский рубль девальвировался ко всем валютам. Значение валютной корзины выросло сразу на 0,34%, а с начала сентября уже на 0,46%.





Как напоминает select.by , что по итогам всего августа было +0,54%, а тут всего за два дня достигнуто более 85% этого результата.





Курс доллара рванул вверх сразу на 0,0141 рубля до 2,1190 BYN/USD и сделал это уже восьмой(!) раз подряд.





За это время американец подорожал уже на 0,0644 BYN и оказался на максимуме за 146 дней. Всего недели не хватило до максимума за 5 месяцев. Сегодня курс доллара вернулся к значениям начала апреля 2019 года.









Курс евро вырос на 0,0054 BYN до 2,3176 BYN/EUR — максимального уровня за 67 дней.





Курс российского рубля прибавил ещё 0,0067 BYN до 3,1670 BYN/100 RUB. Рубль РФ подорожал уже пятый раз подряд и оказался на максимуме за 32 дня.





Итоги августа 2019 на валютном рынке Беларуси

курс доллара рванул вверх сразу на 0,0630 BYN и отыграл больше половины падения за первые 7 месяцев года;





курс евро подскочил на 0,0476 BYN;





курс российского рубля обвалился на 0,0502 BYN.





Итоги лета 2019 года на валютном рынке Беларуси

доллар зафиксировал снижение лишь на 0,0009 BYN;

евро — падение на 0,0224 BYN;

российский рубль — обвал на 0,0496 BYN.





Белорусский рубль закончил три летних месяца в плюсе ко всем валютам, но в конце августа произошёл разворот — доллар и евро начали быстро дорожать. По итогам последнего летнего месяца доллар практически полностью отыграл все летние потери.









Россия

Центробанк РФ установил официальные курсы иностранных валют на завтра:





курс доллара вырос на 28 копеек до 66,9072 BYN;

курс евро поднялся на 3 копейки до 73,2032 BYN.