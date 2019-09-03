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Девальвация белорусского рубля ускоряется

Доллар подскочил почти на 5-месячный максимум. Евро и российский рубль тоже подорожали.

Девальвация белорусского рубля ускоряется
По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник 3 сентября белорусский рубль девальвировался ко всем валютам. Значение валютной корзины выросло сразу на 0,34%, а с начала сентября уже на 0,46%. 

Как напоминает select.by, что по итогам всего августа было +0,54%, а тут всего за два дня достигнуто более 85% этого результата.

Курс доллара рванул вверх сразу на 0,0141 рубля до 2,1190 BYN/USD и сделал это уже восьмой(!) раз подряд.

За это время американец подорожал уже на 0,0644 BYN и оказался на максимуме за 146 дней. Всего недели не хватило до максимума за 5 месяцев. Сегодня курс доллара вернулся к значениям начала апреля 2019 года.


Курс евро вырос на 0,0054 BYN до 2,3176 BYN/EUR — максимального уровня за 67 дней.

Курс российского рубля прибавил ещё 0,0067 BYN до 3,1670 BYN/100 RUB. Рубль РФ подорожал уже пятый раз подряд и оказался на максимуме за 32 дня.

Итоги августа 2019 на валютном рынке Беларуси

курс доллара рванул вверх сразу на 0,0630 BYN и отыграл больше половины падения за первые 7 месяцев года;

курс евро подскочил на 0,0476 BYN;

курс российского рубля обвалился на 0,0502 BYN.

Итоги лета 2019 года на валютном рынке Беларуси

доллар зафиксировал снижение лишь на 0,0009 BYN;
евро — падение на 0,0224 BYN;
российский рубль — обвал на 0,0496 BYN.

Белорусский рубль закончил три летних месяца в плюсе ко всем валютам, но в конце августа произошёл разворот — доллар и евро начали быстро дорожать. По итогам последнего летнего месяца доллар практически полностью отыграл все летние потери.


Россия

Центробанк РФ установил официальные курсы иностранных валют на завтра:

курс доллара вырос на 28 копеек до 66,9072 BYN;
курс евро поднялся на 3 копейки до 73,2032 BYN.
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