Bloomberg: газ в Европе продолжит дешеветь

Как передает replyua.net , об этом сообщает Bloomberg. В частности, известно, что газ дешевеет, так как предложение продолжает превышать спрос.





По состоянию на конец августа запасы в хранилищах в северо-западной Европе, Италии и Австрии составили 62,3 млрд кубометров, а уровень заполненности хранилищ составляет 94%.





Тем временем, в Нидерландах цена на газ совершает попытку восстановиться после падения летом ниже 10 евро за мегаватт-час.





Ряд экспертов, опрошенных агентством, предполагают, что цены в стране осенью могут упасть еще минимум на 20%.









Трейдер из голландской энергетической компании PZEM пояснил, что производителям придется добывать меньше газа, если цены упадут ниже определенной отметки.





В свою очередь, Россия всячески пытается увеличить долю рынка.





Представители «Газпрома» заявили, что в текущем году экспорт газа в ЕС будет сокращен до 192 млрд кубометров - это на 4,5% ниже, чем в рекордном 2018 году.





Вместе с тем, средняя стоимость газа снизится на 13% по сравнению с прошлым годом, считают в России.