Сроки подключения кассового оборудования к СККО опять перенесут
Совет по развитию предпринимательства (далее – Совет) инициировал продление срока использования индивидуальными предпринимателями (ИП) кассового оборудования без подключения к системе контроля кассового оборудования (далее – СККО). И был услышан.
Многочисленные обращения индивидуальных предпринимателей в Совет по данному вопросу заставили его провести анализ проблем подключения кассового оборудования, используемого ИП, к СККО.
Как показали результаты анализа, они вызваны как недостаточной пунктуальностью самих субъектов хозяйствования, так и отсутствием в Беларуси современных альтернатив традиционному кассовому оборудованию.
В связи с этим Совет обратился в правительство с инициативой по продлению срока использования ИП кассового оборудования без подключения к СККО. Правда, отсрочка не будет долгой и не превысит один год.
Не успела информация появиться на сайте Совета, как на эту инициативу отреагировал МНС. Пресс-служба этого ведомства сообщила, что были учтены предложения не только Совета, но и Бизнес союза предпринимателей и юридических лиц «Конструктивный диалог».
В результате проект постановления Совмина и Нацбанка по переносу сроков подключения к СККО кассового оборудования, используемого индивидуальными предпринимателями, уже готовится.
При этом предполагается увеличение сроков возможности использования кассового оборудования без установки СКНО в случае заключения индивидуальными предпринимателями с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (далее – РУП) гражданско-правовых договоров на установку, обслуживание, снятие СКНО.
Немаловажно, что налоговым органам дано поручение до рассмотрения проекта постановления (и, наверное, его принятия) не проводить контрольные мероприятия по данному вопросу.
Что даст эта временная отсрочка? Налоговики считают, что это позволит индивидуальным предпринимателям принять решение по замене кассового оборудования с учетом появления в Беларуси альтернативного варианта – программных касс.
Сроки подключения кассового оборудования индивидуальных предпринимателей к СККО будут скорректированы РУП с учетом переноса сроков подключения и предполагаемых сроков появления в Беларуси операторов программных кассовых систем и программных касс.
Таким образом, возможны и дальнейшие переносы сроков – мало ли когда эти операторы у нас появятся.
Источник: neg.by
12:38 03/09/2019