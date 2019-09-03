Сроки подключения кассового оборудования к СККО опять перенесут

Многочисленные обращения ин­дивидуальных предпринимателей в Совет по данному вопросу заставили его провести анализ проблем подключения кассового оборудования, используемого ИП, к СККО.





Как показали результаты анализа, они вызваны как недостаточной пунктуальностью самих субъектов хозяйствования, так и отсутствием в Беларуси современных альтернатив традиционному кассовому оборудованию.





В связи с этим Совет обратился в правительство с инициативой по продлению срока использования ИП кассового оборудования без подключения к СККО. Правда, отсрочка не будет долгой и не превысит один год.









Не успела информация появиться на сайте Совета, как на эту инициативу отреагировал МНС. Пресс-­служба этого ведомства сообщила, что были учтены предложения не только Совета, но и Бизнес союза предпринимателей и юридических лиц «Конструктивный диалог».





В результате проект постановления Совмина и Нацбанка по переносу сроков подключения к СККО кассового оборудования, используемого индивидуальными предпринимателями, уже готовится.





При этом предполагается увеличение сроков возможности использования кассового оборудования без установки СКНО в случае за­ключения индивидуальными пред­принимателями с РУП «Ин­формационно-издательский центр по налогам и сборам» (далее – РУП) гражданско-правовых договоров на установку, обслуживание, снятие СКНО.





Немаловажно, что налоговым ор­ганам дано поручение до рассмотрения проекта постановления (и, наверное, его принятия) не проводить контрольные мероприятия по данному вопросу.





Что даст эта временная отсрочка? Налоговики считают, что это позволит индивидуальным пред­принимателям принять решение по замене кассового оборудования с учетом появления в Беларуси альтернативного варианта – программных касс.









Сроки подключения кассового обо­рудования индивидуальных пред­принимателей к СККО будут скорректированы РУП с учетом переноса сроков подключения и предполагаемых сроков появления в Беларуси операторов программных кассовых систем и программных касс.





Таким образом, воз­можны и дальнейшие переносы сроков – мало ли когда эти операторы у нас появятся.



