Украина откроет рынок земли иностранцам

Земельная реформа в Украине будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельхозназначения при условии регистрации юридического лица и уплаты налогов в бюджет государства, сообщил в эфире ICTV премьер-министр Украины Алексей Гончарук.





«Нам нужно позволить операции с землей для всех, кто имеет возможность сейчас ее обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, если они регистрируют юридическое лицо в Украине и здесь платят налоги», — сказал он.





По его словам, де-юре земельный участок смогут купить украинское физическое лицо и украинское юридическое лицо.





По словам Гончарука, в сотрудничестве со Всемирным банком рассматривается 25 сценариев открытия земельного рынка, и будет выбран тот, который обеспечит максимальный экономический рост.





Он добавил, что ориентировочно земельная реформа начнется летом 2020 года.





Гончарук также уточнил, что рынок земли не откроют, пока на законодательном уровне не будет определена сниженная кредитная ставка для украинцев, желающих приобрести земельный участок.





Этот шаг предпринимается для того, чтобы украинцы могли конкурировать с иностранными гражданами, указал он.









В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провести земельную реформу. Законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения правительство должно разработать до 1 октября, а Верховной раде поручено принять его и отменить мораторий на продажу земли до 1 декабря.





Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине с 2001 года. В мае 2018 года Европейский суд по правам человека постановил, что этот запрет нарушает конвенцию по правам человека.





Тем не менее бывший украинский президент Петр Порошенко в феврале 2019 года подписал закон, продлевающий мораторий до 1 января 2020 года.