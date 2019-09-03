Что не так с планами Лукашенко разбогатеть на картошке?

UDF.BY поинтересовался у аграриев, сбудутся ли надежды Лукашенко заработать на картошке.





«То, что экспортирует Беларусь – это мизер»





Бывший председатель колхоза из Шкловского района Петр Мигурский обратил внимание, что основными производителями картофеля в Беларуси давно являются частники, а не государственные предприятия.





Что, кстати, подтвердил и Лукашенко во время поездки: по его словам, в этом году планируется собрать около 7 млн тонн картошки, из которых 5,5 тонны дадут фермеры.





А вот статистика за прошлый год: белорусские аграрии экспортировали 280 тысяч тонн картофеля на общую сумму в 50 млн долларов.





«Я считаю, что это мизер. Потенциал Беларуси в 10 раз выше. В советские времена Беларусь обеспечивала Москву и балтийский флот, экспорт картофеля измерялся миллионами тонн. И при этом соблюдался паритет: 50% производилось на приусадебных участках и 50% в колхозах. Сегодня все съехало в сторону личных подсобных хозяйств. Теперешние показатели очень низкие и считать их достижением я бы постеснялся», – отметил Мигурский.





Бывший председатель колхоза из Шкловского района считает, что увеличивать рост экспорта необходимо, но не уверен, что этого можно добиться при нынешних условиях.





«По урожайности картофеля Беларусь точно не впереди планеты всей. Ей стоит ориентироваться на страны ЕС, Западной Европы, где картофель всегда производится на высоком уровне вне зависимости от климатических условий. В Беларуси этим похвастаться не могут», – полагает Мигурский.





Не считает он, и что белорусская картошка самая вкусная.





«Есть у нас хорошие сорта, жизнь не стоит на месте. Но есть прекрасные сорта и за границей. В целом у нас как у всех», – сказал он.





«При грамотном подходе можно собирать два урожая картофеля в год»





Бывший председатель колхоза из Столбцовского района Николай Лысенков заметил, что Беларусь как экспортер картофеля далеко отстала от мировых лидеров – Китая, Индии и России.





Но, исходя из своего опыта, вкусовые качества отечественной картошки он оценивает довольно высоко.





«Покупал и выращивал картофель немецкой селекции – наш действительно вкуснее. Немецкие сорта более красивые, большой урожайности, радуют глаз. Но по вкусовым качествам уступают нашим», – сказал Лысенков.





Он считает, что для роста экспорта белорусской картошки есть основания.





«Изменился климат – становится теплее, раньше приходит весна, позже уходит осень. При грамотном подходе можно собирать два урожая картофеля в год. Если для лесного хозяйства изменение климата идет в ущерб, то для сельского хозяйства это благо, и этим надо пользоваться», – отметил бывший председатель колхоза из Столбцовского района.





Лукашенко считает, что одна из главных причин отсутствия роста экспорта заключается в том, что «пока плохо работаем с рекламой».





Лысенков полагает, что проблема гораздо более широкая и системная.





«Почему все плохо с рекламой и прочим? Потому что большинство сельскохозяйственных предприятий в стране – государственные. А это не бизнес, а производственные участки.





А возьмем, допустим, хозяйство «СУЛА» известного в стране фермера Владимира Радевича – у них проблем ни с производством, ни со сбытом нет. Потому что есть собственник и хозяин.





Загвоздка в том, что подобные хозяйства испытывают проблемы с землей, им негде развернуться. Колхозы отдают им в аренду те неудобные земли, которыми сами не хотят пользоваться», – объяснил Лысенков.