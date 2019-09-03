Российская «Адара» купила почти 80% «Мотекс»

Российская компания купила 196 800 акций по цене 14 российских рублей за штуку. Это зафиксировано в торговой системе БВФБ. Таким образом, пакет бумаг обошелся инвестору в $41,4 тыс. (87 тыс. белорусских рублей).





Бумаги «Мотекс» продало российское ООО «Валдис» (Ярославль).





Напомним, 27 августа концерн «Беллегпром» сообщил, что прорабатывает механизм продажи своей доли (20%) в ОАО «Мотекс» российской компании ООО «Валдис», которой принадлежит 80% акций.