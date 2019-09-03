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Из ПВТ вышли три компании -- по собственному желанию

Из ПВТ вышли три компании: Rewatt, «Умный майнинг» и «Зест Девелопмент». Эту информацию официально подтвердили в Парке.

Как пояснили в отделе регистрации ПВТ, компании вышли на основании заявления «по собственному желанию».

Напомним, Rewatt занималась созданием электрозарядки для электромобилей. В компании комментируют, что этот проект «больше не в Беларуси».

Об исключенной компании «Умный майнинг» известно, что она вошла в ПВТ в сентябре 2018 года.

«Зест Девелопмент» входила в ПВТ в декабре 2018 года, она занимается разработкой программного обеспечения для социальной сети в дополненной реальности Zest.
Officelife.media
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