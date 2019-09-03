Из ПВТ вышли три компании -- по собственному желанию

Как пояснили в отделе регистрации ПВТ, компании вышли на основании заявления «по собственному желанию».





Напомним, Rewatt занималась созданием электрозарядки для электромобилей. В компании комментируют, что этот проект «больше не в Беларуси».





Об исключенной компании «Умный майнинг» известно, что она вошла в ПВТ в сентябре 2018 года.





«Зест Девелопмент» входила в ПВТ в декабре 2018 года, она занимается разработкой программного обеспечения для социальной сети в дополненной реальности Zest.