Из ПВТ вышли три компании -- по собственному желанию
Из ПВТ вышли три компании: Rewatt, «Умный майнинг» и «Зест Девелопмент». Эту информацию официально подтвердили в Парке.
Как пояснили в отделе регистрации ПВТ, компании вышли на основании заявления «по собственному желанию».
Напомним, Rewatt занималась созданием электрозарядки для электромобилей. В компании комментируют, что этот проект «больше не в Беларуси».
Об исключенной компании «Умный майнинг» известно, что она вошла в ПВТ в сентябре 2018 года.
«Зест Девелопмент» входила в ПВТ в декабре 2018 года, она занимается разработкой программного обеспечения для социальной сети в дополненной реальности Zest.
09:19 03/09/2019