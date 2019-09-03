Сможет ли Беларусь закупать американскую нефть?

Во-первых, Беларусь давно заявляет о поиске альтернативы в целях диверсификации источников сырья. Во-вторых, в 2010-2011 годах на волне обострения отношений с Россией из-за условий поставки нефти Беларусь столь же неожиданно для многих наблюдателей сумела достаточно оперативно организовать поставки нефти из Венесуэлы, общий объем которых составил около 1 млн. тонн. Минск отказался от этой альтернативы только после того, как на переговорах с Москвой выторговал более приемлемые для себя условия импорта российской нефти.





Вот и сейчас главный вопрос не в том, возможна ли поставка американской нефти в Беларусь. Проблема в другом: будут ли поставки нефти из США для белорусских НПЗ прибыльным бизнесом или же это очередной «маневр» в торге с РФ за компенсацию потерь от налогового маневра и в целом за более привлекатльные условия импорта российских энергоносителей?





Нефтяной вопрос в «пакете» с отменой санкций

Для Беларуси на повестке дня остается вопрос полной отмены американских санкций. Концерн «Белнефтехим» и его предприятия находятся под санкциями США с 2007 года. Санкции против белорусских предприятий хотя и «заморожены», но полностью не сняты. С 2015 года американское правительство каждые полгода приостанавливает действие санкций.





В связи с этим существует специальная процедура, требующая получения лицензии правительства США для каждой конкретной сделки. Это серьезно осложняет ведение бизнеса.





Белорусская нефтяная компания пытается добиться смягчения санкций и получить разрешение на закупку американской сырой нефти. Как сообщает «Голос Америки», БНК наняла лоббиста Дэвида Генкарелли, который должен помочь компании получить особую лицензию от Минфина США для закупки сырой нефти с доставкой на белорусские НПЗ.





Уязвимая логистика

Ранее белорусская сторона неоднократно заявляла о намерении найти альтернативные источники и маршруты поставки нефти на белорусские НПЗ. Как правило, это всегда случалось из-за возникающих проблем на переговорах с Россией о поставках энергоносителей. Теперь эти намерения абсолютно логичны. Из-за налогового маневра российская нефть с 2024 года подорожает до уровня мировой. И если Беларусь будет готова к альтернативным поставкам нефти, это станет хорошим аргументом на переговорах с российскими поставщиками сырья.





БНК в апреле текущего года заявила, что уже в 2019 году планирует организовать поставки альтернативной нефти в объеме 200-300 тыс. тонн в месяц через морские порты стран Балтии или Украины.





Заниматься поисками альтернативы российской нефти Минск заставляет не только нефтяной маневр, но и апрельская авария на нефтепроводе «Дружба». Из-за поставок «грязной» российской нефти пострадали в большей степени белорусские НПЗ, которые, в отличие от европейских нефтеперерабатывающих заводов, не могли переключиться на альтернативные источники сырья. Во избежание аналогичных проблем сейчас «Белнефтехим» намерен построить на границе с Россией пункты контроля качества сырья. Однако это не исключает необходимости диверсификации маршрутов поставки нефти.





Понятно, что логистика поставки нефти из США на белорусские НПЗ через морские порты стран Балтии или Украины может оказаться весьма затратной для заводов при недавних вложениях в ключевые этапы модернизации 2,5 млрд долларов.





Однако следует учитывать, что сейчас американские компании добывают нефть фактически по всему свету, в том числе в Азербайджане и Казахстане. В этом случае нефть не нужно тянуть через океан – можно организовать поставки в Беларусь через Россию (правда, этот вариант пока нереалистичен из-за тарифной политики РФ) или же через Украину по нефтепроводу Одесса-Броды (этот маршрут ранее была отработан при поставках венесуэльской нефти в Беларусь).





Не следует также забывать, что возможна поставка американской нефти по схеме «свопа» (замещения), которая также была отработана несколько лет назад при поставках венесуэльской нефти в Беларусь (нефть из Венесуэлы была замещена азербайджанской нефтью). Правда, здесь есть определенные нюансы. Эксперты говорят, что нефтепровод Одесса-Броды будет востребован лишь в том случае, если он будет загружен полностью – а это от 5 млн. тонн нефти в год и выше. Готовы ли на альтернативу в таких объемах белорусские НПЗ — большой вопрос. Не исключено, однако, что Украина будет заинтересована загрузить пустующий сейчас нефтепровод и меньшим объемом.





Аргумент для несговорчивого союзника?

И хотя маловероятно, что Минск сможет покупать большие объемы американской нефти (возможно, на начальном этапе ограничится лишь тестовой поставкой), сам факт торговли стратегическим товаром с противником России – серьезный вызов Москве в контексте проблем в торге за более льготные условия импорта российских энергоресурсов. Тем более, если поставщиком альтернативной нефти станет не Азербайджан или Казахстан, а США.





США уже являются крупнейшим мировым производителем углеводородов. В 2018 году добыча нефти в США выросла на 16%, а газа — на 12%. Соединенные Штаты обошли Россию по добыче газа еще в 2011 году, а в 2012 году — мирового производителя нефти — Саудовскую Аравию.





По прогнозу, в ближайшие 10 лет на долю США придется 61% всей мировой добычи нефти и газа на новых проектах. В частности, Global Witness прогнозирует, что объем добычи нефти и газа на новых американских проектах в 1,5 раза превысит объем добычи на всех остальных новых проектах в мире.





Отметим, что в начале июля 2019 года в Украину в порт Одессы прибыл первый танкер Wisdom Venture с 75 тысячами тонн нефти из США. Первая партия американской нефти, доставленная на Украину, как отмечают трейдеры, лишь фрагмент совершенно новой картины масштабного вторжения американской нефти на европейский рынок. Они обращают внимание, что американские экспортеры нефти моментально предложили европейским импортерам свою нефть, как только появились сообщения о поступлении в Европу загрязненной российской нефти.





В результате Европа сейчас импортирует около 2,5 млн. тонн американской нефти в месяц, ее покупателями стали даже надежные и давние российские клиенты — Хорватия и Греция.





Эксперты отмечают, что с 2010 года произошла уникальная трансформация глобального рынка энергоресурсов, в ходе которой США превратились в энергетическую державу, одного из ведущих производителей нефти, в качестве ведущего мирового производителя природного газа они опередили Россию.





При этом многие аналитики высказывают мнение, что по объективным причинам России суждено постепенно уходить с мирового рынка нефти, поскольку оставшаяся в России нефть в основном трудноизвлекаемая (70%).





По оценкам российского министра энергетики господина Александра Новака, сделанном на заседании правительства, к 2035 году Россия потеряет до 40% своей нефтедобычи. При этом с 2025 года, когда в РФ придется добывать преимущественно трудноизвлекаемую нефть, будет чувствоваться нехватка передовых западных технологий, ибо в результате санкций доступ к ним очень сильно ограничен, и это будет серьезной проблемой.





Таким образом, если к 2035 году Россия потеряет 40% объема своей добычи нефти, то она фактически превратится в страну, которая производит только для собственного внутреннего потребления, а не для экспорта.









Будут ли готовы белорусские НПЗ к альтернативе?

Для этого белорусские НПЗ торопятся поскорее завершить модернизацию своих мощностей. Оба проекта — комплекс замедленного коксования в ОАО «Нафтан» и комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков в ОАО «Мозырский НПЗ» — находятся в активной стадии реализации. Как утверждают в «Белнефтехиме», ввод в эксплуатацию этих технологических объектов позволит обеспечить глубину переработки нефти на обоих НПЗ на уровне лучших мировых заводов.





В ОАО «Нафтан» в 2019 году генподрядные организации должны завершить работы, позволяющие начать определенные этапы пусконаладки на установке замедленного коксования и установке производства серы. «Это станет очередным шагом к выполнению поставленной задачи — получить готовую продукцию на комплексе замедленного коксования в 2020 году», — отметил зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов в интервью ведомственному журналу «Вестник Белнефтехима».





По его словам, на Мозырском НПЗ в 2019 году должны быть завершены строительно-монтажные работы на всех объектах комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков: установках производства серы, водорода, объектах общезаводского хозяйства, за исключением блоков высокого давления на установке гидрокрекинга.





«Мы все понимаем: чем быстрее начнется эксплуатация новых комплексов на «Нафтане» и Мозырском НПЗ, тем быстрее заводы начнут получать от них прибыль», — подчеркнул В. Сизов.





При этом сейчас концерн «Белнефтехим» рассматривает три возможных варианта стратегического развития отечественных НПЗ: топливно-нефтехимический, нефтехимический и ароматический. Ранее специалисты концерна обращали внимание, что при разработке стратегии развития заводов до 2030 года нужно учесть «ограниченность доступа к современным перспективным технологиям, которые позволяют обеспечить наибольшую добавленную стоимость и конкурентоспособность продукции».





Можно предположить, что если Минску удастся добиться полной отмены американских санкций, решать проблемы с доступом к перспективным технологиям станет легче.





Между тем, «Нафтан» уже договорился с американскими компаниями Oxbow Energy Solutions, Rain Carbon Inc., Tricon и швейцарской Suek AG о сотрудничестве по закупке нефтяного кокса, о чем сообщил генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов в интервью журналу «Вестник Белнефтехима».





Строительство установки замедленного коксования на «Нафтане» позволит создать в Беларуси производство нового продукта — нефтяного кокса. Согласно планам, «Нафтан» будет производить около 400 тыс. тонн нефтяного кокса в год. Поставки на экспорт могут составить 30-40 тыс. тонн нефтяного кокса в месяц.





«Крупные игроки мирового рынка нефтяного кокса подтвердили интерес к долгосрочному сотрудничеству с «Нафтаном» и возможность закупки всего планируемого выпуска данного продукта»,- сказал А. Демидов.





Очевидно, что Беларусь крайне заинтересована в скорейшей отмене санкций США в том числе и для того, чтобы состоялся и этот, важный для отечественной нефтепереработки проект.







