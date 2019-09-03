Амбиции номер один





Директор департамента по стратегическому развитию и планированию БНБК Илья Снопков оценил экспортные возможности предприятия после выхода на полную мощность в 300 млн долларов в год и подчеркнул, что на экспорт предприятие рассчитывает продавать около половины продукции.





Сегодня все продукты глубокой переработки зерна в Беларусь импортируют.





«Премиальный рынок для нас — Европа. Это понятный, стабильный рынок с понятной валютой и с огромными объемами, которые точно также импортируются из тех же стран, откуда импортирует Беларусь, так как собственных производств там нет. Занять там 5−10% не составит труда, тем более что уже сегодня достигнуты договоренности с крупными потребителями по данным аминокислотам и подписаны соответствующие предварительные договоры о намерении приобретения аминокислот белорусского производства», — заверил Снопков.





Директор департамента по биотехнологиям БНБК Александр Бильдюкевич рассказал, что в Беларуси будет освоен выпуск трех незаменимых аминокислот — лизина, трионина и триптофан. «Это главные аминокислоты в животноводстве, нужные для правильной балансировки кормов», — рассказал эксперт. Заверив, что когда в стране начнут применять белорусские аминокислоты, мясо станет дешевле и качественнее.





О том, в чем проблема с конкурентоспособностью белорусского сельхозпроизводства сейчас, рассказала в сюжете замдиректора БНБК Надежда Котковец. «Имидж белорусского продукта неоспорим. Но продукция получается дорогая, потому что затратная часть, конверсия корма, не дает той отдачи, которую ждут. У нас будет построено три комбикормовых завода и завод по производству премиксов. Общая мощность производства при двухсменной работе — 550 тысяч тонн, а если при условии при наработке рынков по реализации продукции, то мощности позволят производить до 1 млн тонн сбалансированного концентрированного корма», — сообщила она. Котковец пояснила, что сейчас на производство одного килограмма свинины в Беларуси идет от 4 до 6 кг зерна. «Это не нормально, неправильно. Зерно должно давать отдачу от 2,5−3 кг. Это тот резерв, который белорусские сельхозпроизводители должны найти и с нашей помощью они это найдут», — рассказала замдиректора БНБК.









Представители БНБК рассказали, что при производстве будут использовать технологии от одного из мировых лидеров в индустрии аминокислот — Китая.





«Единственное мое объяснение такому стечению обстоятельств, конечно, наш президент. Потому что только благодаря его тесной дружбе с руководителем Китая нам дали эту технологию. н дали эту технологию только по его просьбе. Потому что если бы он не был заинтересован, а он как никто другой заинтересован в развитии сельского хозяйства, не было бы этого проекта», — заявил Илья Снопков, отметив, что задача Беларуси — «стать номером один во всем мире».









На торжественном начале стройки. Директор БНБК Даниил Урицкий, в котором в Кыргызстане опознали бывшего премьер-министра Данияра Усенова и заместитель — Надежда Котковец. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





Заманчиво, но непросто





Впрочем, участники рынка оценивают перспективы БНБК, особенно мировые, не так радужно. К примеру, в России сейчас есть два собственных производителя. Остальным пока получить конкурентоспособный продукт так и не удалось, несмотря на наличие собственного дешевого сырья — зерна.





По данным российской консалтинговой группы «Текарт», объем мирового рынка кормовых добавок в 2017 году составил 31,3 млрд долларов и он растет. Крупнейший сегмент рынка кормовых добавок — аминокислоты, на них пришлось 62,3% от общего объема рынка или более 19,5 млрд долларов. Из них больше половины приходится на лизин. Особенностью мирового рынка кормовых добавок в целом и аминокислот в частности эксперты называют его концентрированность — крупные мировые биохимические компании играют важную роль на всех региональных рынках, несмотря на наличие местных производителей.





Самые востребованные аминокислоты — лизин и метионин. При этом рынки треонина, триптофана и валина растут наиболее быстрыми темпами.





Доля России в мировом потреблении кормовых аминокислот крайне невелика — менее 2% (около 355,6 млн долларов).









По оценкам исследовательской компании Abercade, в 2017-м году объемы российского рынка лизина оценивались в 100−110 тыс. т. По оценке Российской биотопливной организации, которую приводит сайт Agroinvestor.ru, в ближайшей перспективе российский рынок лизина сульфата вырастет до 150 тыс. т, а внутреннее производство его перекроет — до 180−200 тыс. т. Доля импорта при этом сократится до 15−20%.





По оценке «Текарт», на российском рынке аминокислот представлено около 30 производителей, около 20 из которых — китайские. Лидером с долей 33,2% является компания EPPEN Group, второе место принадлежит «Заводу премиксов № 1». Тройку замыкает компания «Волжский Оргсинтез».





Также в пятерку крупнейших участников рынка входят компании Evonik Industries и Cheil Jedang Indonesia.





При этом многие проекты сталкивались с серьезными проблемами. В частности, так и не может запуститься третий российский производитель — завод по глубокой переработки зерна «Донбиотех» в Волгодонске, оказавшийся под угрозой банкротства. При этом готовность предприятия оценивается примерно в 85%.





Несмотря на то, что пока рано говорить о возможной конкуренции Беларуси и России на рынке аминокислот, видно, что у России есть инструменты ограничения своего рынка от «нежелательных» поставщиков. К примеру, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору приостановила с 8 июля ввоз в Россию ряда китайских кормовых добавок, зарегистрированных в Беларуси. Речь о том самом лизине. По информации российского ведомства, субстанции «опасны для применения».





Летом 2018 года «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», созданная властями Беларуси совместно с китайскими партнерами и бывшим руководством Кыргызстана, начала строить под Руденском крупный комплекс по производству аминокислот, комбикормов и премиксов. Аминокислотная часть должна быть закончена в первом квартале 2021 года. Это заводы по производству муки, крахмала, глютена, глюкозы, лизина, треонина, триптофана общей мощностью 200 тысяч тонн в год.









По информации участников рынка, сейчас БНБК также импортирует добавки.





Активы компании находятся в залоге у государства до погашения кредита китайского кредита. Привлеченного под проект. Интересно, что Беларуси в проекте принадлежит 25% в уставном фонде. СITIC International Investments (генподрядчик) имеет 20%, COFCO Corporation (генпроектировщик) — 9%. А вот 45% контролируют две шотландские (Maxforce LP и Altastar LP) и две эмиратские (Al Salaam Biotech Investments Ltd. и Al Ziad Agro Investments Ltd.) компании. При этом, как выяснили Naviny.by, племяннику Курманбека Бакиева Асылбеку Салиеву принадлежит контроль в упомянутых двух шотландских компаниях — Altastar LP (11% в БНБК) и Maxforse LP (11,5% в БНБК). И в одном, и в другом офшоре его доля превышает 75%. Директором корпорации является Даниил Урицкий, в котором в Кыргызстане опознали бывшего премьер-министра Данияра Усенова.