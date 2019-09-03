Александр Лукашенко в понедельник поставил подпись под указом, цель которого – устранить избыточное регулирование в сфере лицензирования и упростить требования к лицензиатам.





Как пояснил в эфире Крутой, ежегодно в Беларуси выдается порядка 100 тысяч лицензий. Подписание указа главой государства позволит сократить это число на 15–17 тысяч.





По словам министра, право приостанавливать действие лицензии, хотя и остается, но будет упорядочено: если лицензиат не выполнил предписания или в течение года допустил такое же нарушение.





Долгожданное новшество документа – разрешение принимать на работу в частные медцентры врачей не только первой и высшей категории.









"Допустим, люди получали высшее медицинское образование, но существовало очень жесткое требование по категории и обязательное к пятилетнему стажу работу. Они шли, допустим, в государственное учреждение здравоохранения, а там не было мест. И не могли идти в частные клиники", – пояснил Крутой необходимость такой меры и добавил, что врачи в таком случае уезжали за рубеж.





С 1 октября 2019 года лицензирование отдельных видов деятельности будет отменено. В частности, это коснется таких видов деятельности, как диагностика, профилактика заболеваний и лечение животных, охрана юридическим лицом своих работников и имущества, патологоанатомическая диагностика, торговля средствами противопожарной защиты, оптовая и розничная торговля мазутом и нефтебитумом, хранение и прием в залог драгметаллов и камней, трансляция телепрограмм и эфирная трансляция звуковых программ.



