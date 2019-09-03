Бизнесу будет спокойнее: кого затронет упрощение порядка лицензирования
Порядка 15–17 тысяч лицензий ежегодно будет сокращено благодаря подписанию указа № 326 "О совершенствовании лицензирования", заявил в эфире "Беларусь 1" министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.
Александр Лукашенко в понедельник поставил подпись под указом, цель которого – устранить избыточное регулирование в сфере лицензирования и упростить требования к лицензиатам.
Как пояснил в эфире Крутой, ежегодно в Беларуси выдается порядка 100 тысяч лицензий. Подписание указа главой государства позволит сократить это число на 15–17 тысяч.
По словам министра, право приостанавливать действие лицензии, хотя и остается, но будет упорядочено: если лицензиат не выполнил предписания или в течение года допустил такое же нарушение.
Долгожданное новшество документа – разрешение принимать на работу в частные медцентры врачей не только первой и высшей категории.
"Допустим, люди получали высшее медицинское образование, но существовало очень жесткое требование по категории и обязательное к пятилетнему стажу работу. Они шли, допустим, в государственное учреждение здравоохранения, а там не было мест. И не могли идти в частные клиники", – пояснил Крутой необходимость такой меры и добавил, что врачи в таком случае уезжали за рубеж.
С 1 октября 2019 года лицензирование отдельных видов деятельности будет отменено. В частности, это коснется таких видов деятельности, как диагностика, профилактика заболеваний и лечение животных, охрана юридическим лицом своих работников и имущества, патологоанатомическая диагностика, торговля средствами противопожарной защиты, оптовая и розничная торговля мазутом и нефтебитумом, хранение и прием в залог драгметаллов и камней, трансляция телепрограмм и эфирная трансляция звуковых программ.
07:41 03/09/2019