Чрезвычайное экономическое положение объявлено в Ливане
Власти Ливана объявили чрезвычайное экономическое положение в стране, сообщается на сайте ливанского президента.
Такое решение было принято после встречи ливанских политиков, в котором также участвовал глава ливанского Центробанка. Президент Мишель Аун призвал преодолеть политические и личные разногласия "во имя высших национальных интересов".
Премьер-министр Саад Харири добавил, что новый бюджетный план предоставят уже на следующей неделе. Он отметил, что политики также договорились создать специальный комитет, который будет следить за ситуацией в стране.
По словам премьера, в Ливане начнут создавать новую пенсионную систему, а также заморозят занятость в государственном секторе.
Правительство Ливана планирует сократить дефицит бюджета до 7,6% ВВП в этом году и до 6,5% в 2020 году.
07:27 03/09/2019