"Руководство "Белоруснефти" обсудило с топ-менеджером Miller&Lents перспективы двустороннего сотрудничества. Американские эксперты изучат материалы и исследования, и проконсультируют белорусских нефтяников по технологии и методикам проведения операций", - отмечается в пресс-релизе компании.









В сообщении уточняется, что речь идет о трудноизвлекаемых запасах нефти из нетрадиционных залежей, к которым относятся резервуары с ультранизкой проницаемостью. "Если сравнивать с обычным для "Белоруснефти" многостадийным ГРП, то операции по методике Plug and Perf позволяют более масштабно и агрессивно воздействовать на пласт. Основные преимущества такой технологии – в увеличении площади охвата и количества стадий гидроразрыва", - поясняется в сообщении, пишет Интерфакс.





"В Беларуси такая практика может быть полезна при разработке I-III пачки Речицкого месторождения. Именно эти залежи относят к нетрадиционным запасам. Реализуется "дорожная карта" по оценке потенциала и перспектив освоения нетрадиционных углеводородов. Можно сказать, что к ним белорусские нефтяники подобрались вплотную", - отмечают в компании.





Так, комплекс мероприятий включает бурение горизонтальной скважины, проведение многостадийного гидроразрыва пласта, освоение. Сама скважина сложная по конструкции, с большим зенитным углом и протяженностью горизонтального ствола почти в 1,2 километра.





Как сообщалось, на территории Беларуси нефтедобыча ведется в течение 55 лет на базе открытого в 1965 году Речицкого укрупненного нефтепромысла.





В 2018 году годовой объем добычи нефти составил 1,67 млн тонн, что является лучшим результатом за последние 23 года. При этом впервые за 20 лет в Беларуси прирост запасов нефти достиг уровня добычи. В 2019 году планируется увеличить добычу еще на 20 тыс. тонн - до 1,69 млн тонн. В "Белоруснефти" подчеркивают, что преодоление дисбаланса между объемом добычи и приростом ресурсной базы намерены сделать трендом ближайших лет.





В настоящее время ПО "Белоруснефть" владеет лицензиями на 76 месторождений в Беларуси. В 2018 году в разработке находилось 61 месторождение, включающее 129 залежей. На 11 самых крупных месторождений, большинство из которых находится на завершающей стадии разработки, приходится 70% годового объема добычи нефти.





Miller&Lents – консалтинговая компания, которая более 70 лет предоставляет услуги по сертификации запасов, дает аудит и независимые оценки. Имеет производственный опыт во всех нефтяных регионах мира.



