На первом энергоблоке БелАЭС завершен этап гидроиспытаний
Российский генпроектировщик и генподрядчик строительства БелАЭС успешно провел гидроиспытания систем и оборудования первого контура энергоблока №1 на плотность и прочность. Они прошли 1 сентября, сообщает пресс-служба «Росатома».
Испытания продолжались в течение суток при давлении 24,5 МПа. В ходе испытания были устранены несколько незначительных замечаний.
Специалисты начали следующий этап испытаний. Теперь они испытывают системы безопасности на уплотненный первый контур. Позднее гидроиспытания пройдут на трубопроводах и оборудовании второго контура под давление 11,5 МПа. Они намечены на первую декаду сентября.
17:38 02/09/2019