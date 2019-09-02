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На первом энергоблоке БелАЭС завершен этап гидроиспытаний

Российский генпроектировщик и генподрядчик строительства БелАЭС успешно провел гидроиспытания систем и оборудования первого контура энергоблока №1 на плотность и прочность. Они прошли 1 сентября, сообщает пресс-служба «Росатома».

Испытания продолжались в течение суток при давлении 24,5 МПа. В ходе испытания были устранены несколько незначительных замечаний.

Специалисты начали следующий этап испытаний. Теперь они испытывают системы безопасности на уплотненный первый контур. Позднее гидроиспытания пройдут на трубопроводах и оборудовании второго контура под давление 11,5 МПа. Они намечены на первую декаду сентября.
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