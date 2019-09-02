На первом энергоблоке БелАЭС завершен этап гидроиспытаний

Испытания продолжались в течение суток при давлении 24,5 МПа. В ходе испытания были устранены несколько незначительных замечаний.





Специалисты начали следующий этап испытаний. Теперь они испытывают системы безопасности на уплотненный первый контур. Позднее гидроиспытания пройдут на трубопроводах и оборудовании второго контура под давление 11,5 МПа. Они намечены на первую декаду сентября.