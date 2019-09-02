Доллар подскочил на 4-месячный максимум

Сегодня на БВФБ корзина валют подорожала на 0,11%, а по итогам августа было +0,54%.





Курс доллара подскочил ещё на 0,0069 рубля до 2,1049 BYN/USD.





Это было уже седьмое(!) подряд повышение, которое подбросило доллар до максимума почти за 4(!) месяца. В общей сложности за последние семь торгов курс американской валюты подскочил на 0,0502 BYN.





Курс евро упал на 0,0039 BYN до 2,3122 BYN/EUR. Европейская валюта подешевела второй раз, но суммарно это составило всего 0,0053 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0026 BYN до 3,1603 BYN/100 RUB — максимума за 28 дней.









Россия

Центробанк России установил официальные курсы иностранных валют на завтра:





курс доллара вырос на 13 копеек до 66,6235 BYN;

курс евро упал на 21 копейку до 73,1726 BYN.