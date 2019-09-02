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Руководителя одного из филиалов МАПИД приговорили к 6 годам за взятку

Суд Минского района вынес приговор по уголовному делу, которое было возбуждено против начальника жилищно-коммунального управления ОАО «МАПИД».

Главу одного из региональных филиалов ОАО "МАПИД" задержали за неоднократное получение взяток в апреле текущего года.

Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.3 ст.430 УК РБ).

Это дело было рассмотрено в суде 26 августа. Обвиняемый, будучи должностным лицом и выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, воспользовался служебными полномочиями и принял взятку – материальные ценности на общую сумму 39 621,93 рубля, что составляет 1 553,80 базовой величины, ему передал директор ОДО "Атекпром".

Суд признал обвиняемого виновным в получении взятки за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, в особо крупном размере, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. 


Обвиняемого также лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также совершением юридически значимых действий, на срок 5 лет.

Суд постановил взыскать с обвиняемого К. в доход государства 36 221,93 рубля.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Источник: sputnik.by
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