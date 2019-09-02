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Австралийца засудили на $4 млрд. Говорят, это он создал биткоин

Суд обязал австралийского ученого Крэйга Райта выплатить семье его покойного бизнес-партнера Дэйва Клеймана 410 тысяч биткоинов, или почти четыре миллиарда долларов.

Предполагают, что десять лет назад Райт стал одним из «отцов» криптовалюты. Об этом сообщает Bloomberg.

В центре — Крэйг Райт, в сером пиджаке и с бордовым галстуком. Источник: bloomberg.com

Клейман умер в 2013 году. Его знали как компьютерного криминалиста и математика. Суд пришел к выводу, что после смерти мужчины его деловой напарник Райт присвоил себе биткоины Дэйва на сумму около четырех миллиардов долларов (на момент вынесения решения курс биткоина составлял 9 642 доллара). 

Во время суда Райт заявил, что вместе с Клейманом придумал биткоин. Но потом оставил проект, потому что новую валюту облюбовали преступники — она гарантировала безопасность транзакций. Судья же в ходе процесса признался, что не может давать этому утверждению оценку. 

Адвокат Райта добавил: сам по себе судебный вердикт и так подтверждает тот факт, что его клиент стоит у истоков этой криптовалюты. Иначе как у него появилось такое число биткоинов.

О том, кто автор биткоина, до сих пор доподлинно неизвестно. Его разработал некто под псевдонимом Сатоши Накамото. Многие уже связали его личность с Райтом, но издание Wired предположило, что Крэйг, вполне вероятно, — «блистательный лжец».
Источник: kyky.org
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