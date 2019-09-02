Австралийца засудили на $4 млрд. Говорят, это он создал биткоин

Предполагают, что десять лет назад Райт стал одним из «отцов» криптовалюты. Об этом сообщает Bloomberg.





В центре — Крэйг Райт, в сером пиджаке и с бордовым галстуком. Источник: bloomberg.com





Клейман умер в 2013 году. Его знали как компьютерного криминалиста и математика. Суд пришел к выводу, что после смерти мужчины его деловой напарник Райт присвоил себе биткоины Дэйва на сумму около четырех миллиардов долларов (на момент вынесения решения курс биткоина составлял 9 642 доллара).





Во время суда Райт заявил, что вместе с Клейманом придумал биткоин. Но потом оставил проект, потому что новую валюту облюбовали преступники — она гарантировала безопасность транзакций. Судья же в ходе процесса признался, что не может давать этому утверждению оценку.





Адвокат Райта добавил: сам по себе судебный вердикт и так подтверждает тот факт, что его клиент стоит у истоков этой криптовалюты. Иначе как у него появилось такое число биткоинов.





О том, кто автор биткоина, до сих пор доподлинно неизвестно. Его разработал некто под псевдонимом Сатоши Накамото. Многие уже связали его личность с Райтом, но издание Wired предположило, что Крэйг, вполне вероятно, — «блистательный лжец».