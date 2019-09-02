Об этом и других актуальных вопросах « БР » рассказал председатель наблюдательного совета ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», сахарник с 50-­летним стажем Осип ДАПИРО.





— Осип Иосифович, как развивается рынок сахара в Беларуси? В чем заключается секрет успешной работы предприятия в современных реалиях?





— Сахарные комбинаты Беларуси находятся в кризисной ситуации, поскольку внутренний рынок насыщен дешевым российским сахаром. Не будем говорить, что в большинстве своем это сахар сомнительного качества.





Лучше скажем о том, что его низкая цена обусловлена в первую очередь абсолютно неравными условиями, в которых работают сахаропроизводители Беларуси и России. Это касается прежде всего огромной разницы в стоимости свеклы и газа, которую невозможно компенсировать даже гораздо более высокими технологическими и техническими показателями работы отечественных заводов.





Наш комбинат пока держится на плаву благодаря ряду преимуществ перед другими белорусскими заводами. Во-первых, мы не обременены значительными выплатами по инвестиционным кредитам, поскольку своевременно начали модернизацию и сделали основные вложения раньше других комбинатов.





Кроме того, мы проводили и проводим модернизацию без государственной поддержки, поэтапно, рассчитываем на собственные возможности: каждый год берем только какой-то конкретный участок, приучили специалистов жить по средствам, без лишних заимствований.





Во-вторых, мы серьезно занимаемся развитием сырьевой базы и, как следствие, перерабатываем гораздо большие объемы свеклы, чем наши коллеги. В сезоне-2018 мы переработали 30 % от всего объема свеклы, переработанной четырьмя заводами страны. Мы произвели наибольшие объемы готовой продукции и получили существенно большую выручку.





В-третьих, у нас лучше качественные показатели работы: самая высокая суточная производительность по переработке свеклы, самый низкий расход теплоэнергоресурсов, выход сахара на целый процент выше, чем у остальных заводов, а это дополнительная выработка свыше 13 тыс. т сахара.









— Слуцкий сахарорафинадный комбинат постоянно модернизирует производство. Расскажите, как идет обновление сейчас. Быстро ли окупаются вложения?





— Модернизация не должна прерываться даже в трудные времена, иначе отстанешь от других и окажешься неконкурентоспособным. В нынешнем году у нас два крупных проекта: установили современный виброконвейер белого сахара и возводим третью емкость для хранения свекловичного сиропа. Благодаря трем емкостям мы сможем без существенных затрат на аренду чужих складов хранить в жидком виде 70 тыс. т сахара до апреля-мая.





Кроме того, возможность выводить часть сиропа на хранение позволяет достичь более высокой производительности по переработке свеклы — до 12 тыс. т в сутки. Ввиду трудной экономической ситуации в отрасли в последние годы мы внедряем только такие инновации, которые окупятся в течение двух-трех лет.





— Как принимаются решения по поводу модернизации того или иного производственного участка? Следите ли вы за мировыми трендами? Каковы они сейчас и успевают ли за ними отечественные сахарные комбинаты?





— Мы постоянно отслеживаем новшества в сахарной индустрии европейских государств. В этом нам помогают и инжиниринговые компании Польши, являющиеся для нас разработчиками технологических проектов при модернизации.





Решения, касающиеся направлений модернизации, принимаются техническим советом (помимо технических специалистов, в его состав входят экономисты, юристы, строители) как минимум за год до их вопло­щения в жизнь.





До принятия решения о внедрении какого-либо новшества ведущие специалисты практически всегда посещают заводы Европы, на которых эти новинки уже работают, вникают в нюансы, оценивают эффективность и докладывают техническому совету о целесообразности их внедрения на нашем предприятии.





Основной принцип: все инновации должны быть внедрены до пуска завода на переработку свеклы. Как правило, мы первыми в Беларуси внедряем новинки, а через год-два их перенимают и другие отечественные заводы.





— Комбинат планировал до 2020 года отказаться от переработки тростникового сахара-сырца и перейти на производство только свекловичного сахара. Почему было принято такое решение? Успевает ли предприятие выполнить поставленную задачу?





— Наш комбинат уже два года не перерабатывает сахар-сырец. Отказ от завоза и переработки импортного сахара-сырца обусловлен в первую очередь перепроизводством свекловичного сахара в странах ЕАЭС.





Внедрение нами технологии вывода части свекловичного сиропа на хранение позволяет создать дополнительный период производства сахара на два-три месяца, обеспечить персонал работой по основной профессии и благодаря этому сохранить квалифицированные кадры к новому сезону переработки свеклы.









— Как известно, ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» развивает не только собственное производство. В октябре 2016 года решением Копыльского райисполкома предприятие определено в качестве инвестора двух сельхозорганизаций — ОАО «Преснаки» и ОАО «Суворово-Агро».





Кроме того, комбинат присоединил к себе Стародорожский плодоовощной завод. Какими успехами можете похвастаться по прошествии почти трех лет?





— Определение в качестве инвестора двух сельхозпредприятий, а также присоединение Стародорожского плодоовощного завода стали непростой ношей для комбината. В 2017 году мы объединили эти два сельскохозяйственных предприятия в одно — ОАО «Преснаки».





Скажем так: мы вынуждены несколько уменьшить инвестиции в развитие комбината, чтобы повысить уровень ОАО «Преснаки». Более того, в эти три года инвестиции в данное сельхозпредприятие были равны вложениям в развитие самого комбината.





В 2017—2018 годах за счет Слуцкого сахарорафинадного комбината в ОАО «Преснаки» построены две новые и реконструированы две старые фермы КРС, возведен зерносушильный комплекс, в 2019-м введена в эксплуатацию первая очередь нового, современного животноводческого комплекса КРС в агрогородке Камень. Закуплен целый ряд сельскохозяйственной техники.





Мы добились положительных сдвигов по удоям, привесам, наращиванию поголовья КРС и урожайности. Правда, ресурсы для оказания комбинатом дальнейшей помощи ограниченны.





— Сейчас наблюдается профицит предложения на сахарном рынке ЕАЭС. Как следствие, возникает вопрос экспорта продукции. Трудно ли осваивать новые рынки сбыта?





— Из-за демпинговых цен на сахар в ЕАЭС и СНГ сегодня находить новые рынки сбыта крайне трудно. Удается выходить на новые рынки только с сахаром категории экстра, правда, объемы поставок невелики.





— Востребована ли продукция комбината за рубежом?





— Наша продукция имеет высокое качество и востребована на рынках ЕАЭС и СНГ. Однако сегодня ценовая конъюнктура не позволяет нам поставлять сахар за рубеж в приемлемых объемах. Поставки в Европу невозможны из-за недопустимо высоких пошлин.





— Как будет развиваться сахарный рынок внутри страны и в ЕАЭС? Легко ли выдержать ценовую конкуренцию?





— Сахарный рынок Беларуси и ЕАЭС будет зависеть от объемов заготовки свеклы в РФ. В прош­лом году россияне произвели 6,3 млн т сахара, притом что страна потребляет менее 6 млн т. Поэтому российские заводы делают все, чтобы сбыть лишний сахар в другие государства.





Мы находимся далеко не в равных условиях с конкурентами из РФ. У них, как я уже говорил, есть широкие возможности для демпинга.





Наш комбинат уже оптимизировал производство. Его признание на протяжении четырех лет кряду лучшим сахарным заводом в ЕАЭС — тому подтверждение. Дальнейшее снижение расхода топлива, известняка, вспомогательных материалов заметного эффекта уже не даст: данные затраты можно снизить разве что на доли процентов.





Сегодня в себестоимости нашей продукции около 70 % приходится на сырье, еще около 10 % — на топливо. Поэтому для обеспечения ценовой конкурентоспособности нам и другим сахарным комбинатам Беларуси необходимо снизить расходы по этим двум статьям.





Цены на топливо в Беларуси и РФ не должны отличаться в разы, а на свеклу — более чем на 5—10 %, чтобы при нашем качестве работы и расходах мы могли конкурировать на равных с российскими производителями.









В этом году в Беларуси не введена минимальная розничная цена на сахар для потребителей, что стало одной из причин экономического спада отечественных сахарных комбинатов. Отсутствие данной меры поддержки белорусского производителя привело к тому, что начиная с июля львиную долю потребления сахара в нашей стране закрывают россияне.





Как бы отечественные комбинаты ни модернизировали производства, они не смогут выдержать ценовую конкуренцию. Им будет очень трудно добиться приемлемого финансового результата.



