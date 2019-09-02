Первый в Минске магазин H&M откроется в конце сентября

Информация о выходе компании на белорусский рынок появилась еще в 2018 году. В начале 2019 года стало известно, что магазин откроется в Минске осенью.





По данным ej.by, магазин расположится на двух этажах и займет площадь свыше 2 тыс. кв. м.





Шведский бренд H&M — одна из крупнейших в Европе розничных сетей по торговле одеждой. Штаб-квартира компании находится в Стокгольме и Нью-Йорке.





Магазины бренда представлены в более чем 70 странах мира. По состоянию на конец 2018 года действовало почти 4970 торговых объектов.