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Первый в Минске магазин H&M откроется в конце сентября

Открытие состоится в ТРЦ Galleria Minsk 28 сентября в 12:00.

Информация о выходе компании на белорусский рынок появилась еще в 2018 году. В начале 2019 года стало известно, что магазин откроется в Минске осенью.

По данным ej.by, магазин расположится на двух этажах и займет площадь свыше 2 тыс. кв. м.

Шведский бренд H&M — одна из крупнейших в Европе розничных сетей по торговле одеждой. Штаб-квартира компании находится в Стокгольме и Нью-Йорке. 

Магазины бренда представлены в более чем 70 странах мира. По состоянию на конец 2018 года действовало почти 4970 торговых объектов.
Источник: officelife
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